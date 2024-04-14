https://ria.ru/20240414/konflikt-1939921650.html

Эксперты рассказали о последствиях обострения конфликта на Ближнем Востоке

Эксперты рассказали о последствиях обострения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024

Эксперты рассказали о последствиях обострения конфликта на Ближнем Востоке

Израиль по итогам прошлого года входил в пятерку крупнейших экспортеров бриллиантов, поэтому эскалация конфликта между Ираном и Израилем может оказать... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:55

2024-04-14T09:55

2024-04-14T09:55

в мире

израиль

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль по итогам прошлого года входил в пятерку крупнейших экспортеров бриллиантов, поэтому эскалация конфликта между Ираном и Израилем может оказать значительное негативное влияние на этот рынок, заявили РИА Новости эксперты компании Anderida Financial Group. Согласно данным платформы Comtrade, Израиль в прошлом году стал пятым крупнейшим экспортером бриллиантов, продав их на международный рынок на 6,6 миллиарда долларов. При этом сама страна их не производит. "Алмазы - это одна из основных позиций в торговле Израиля, который является лидером по их огранке. Так что эскалация может больно сказаться на этом рынке, который и так уже под ударом европейских санкций против России", - прокомментировали в компании. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T09:55 true PT2M08S

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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем