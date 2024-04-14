https://ria.ru/20240414/kompleks-1939711256.html

Ефимов: комплекс по выпуску упаковки построят в Митине при поддержке города

Ефимов: комплекс по выпуску упаковки построят в Митине при поддержке города - РИА Новости, 14.04.2024

Ефимов: комплекс по выпуску упаковки построят в Митине при поддержке города

Производственный комплекс по выпуску упаковки возведут в районе Митино на северо-западе Москвы, городские власти выделили в аренду земельный участок для... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:07

2024-04-14T12:07

2024-04-14T12:10

москва

митино

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

владислав овчинский

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Производственный комплекс по выпуску упаковки возведут в районе Митино на северо-западе Москвы, городские власти выделили в аренду земельный участок для реализации этого масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания "Промцентрпласт" получила в аренду участок площадью около 0,98 гектара для строительства производственного комплекса по выпуску упаковки. Земля выделена по льготной ставке один рубль в год. На новом предприятии создадут более 50 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что выделение участков земли в аренду для возведения и расширения производств по льготной ставке – одна из мер поддержки московских предпринимателей. Она действует с марта 2022 года. Это позволяет предпринимателям сократить свои затраты на создание новых мест для работы и в короткие сроки наладить выпуск продукции, важной для жизни и экономики города.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что с инвестором сроком на 5 лет был оформлен договор аренды участка земли. Льготная ставка распространяется на весь этот срок. На протяжении этого периода инвестор должен построить производственный объект общей площадью порядка 7,8 тыс. кв. м. и приступить к выпуску продукции.Участок для строительства промышленного предприятия находится на улице Барышиха, владение 32.По словам министра правительства города, главы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислава Овчинского, на этом предприятии планируют заниматься производством пластиковой и биоразлагаемой упаковки для пищевой промышленности. Он добавил, что ежегодные объемы производства составят примерно 500 тыс. единиц продукции.Ранее Ефимов сообщал, что Центр дополнительного образования построит инвестор на площади 0,46 га в районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

https://ria.ru/20240411/proekty-1939204157.html

https://ria.ru/20240410/moskva-1938920014.html

москва

митино

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, митино, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский