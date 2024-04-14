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"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 14.04.2024 (обновлено: 11:37 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением - РИА Новости, 14.04.2024
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением
Украинские войска широко применяют прозванную "эсэсовской" практику охоты дронами за мирным населением Донецкой Народной Республики, превратили путь от Донецка... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:19
2024-04-14T11:37
донецкая народная республика
донецк
горловка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска широко применяют прозванную "эсэсовской" практику охоты дронами за мирным населением Донецкой Народной Республики, превратили путь от Донецка до Горловки в "дорогу смерти", которая уставлена остовами сожженных беспилотниками ВСУ гражданских машин, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Это широкая практика, которую применяют сегодня вооруженные формирования Украины - мы ее называем эсэсовской практикой. И они сегодня охотятся за ранеными, охотятся за гражданскими", - сказал Кимаковский. В качестве подтверждения советник главы ДНР привел недавно произошедший случай, по которому Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. "Представители коммунальных служб приехали на ликвидацию последствий обстрела. Один был ранен в результате повторного обстрела и лежал, истекая кровью, и к нему никто подойти не мог, потому что роились дроны над ним и не давали возможность к нему подойти… У нас вот эта "дорога смерти", мы ее сегодня называем, это Донецк - Горловка. Там же стоят остовы именно гражданских машин, там нет военной техники. Вся военная техника находится в полях. По этой дороге военная техника не перемещается. Сгоревшие остовы обычных гражданских машин стоят вдоль дороги", - рассказал Кимаковский, добавив, что украинские дроны часто поражают машины с гражданским населением.
https://ria.ru/20240226/donetsk-1929470311.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, горловка, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением

Кимаковский: ВСУ превратили путь от Донецка до Горловки в дорогу смерти

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска широко применяют прозванную "эсэсовской" практику охоты дронами за мирным населением Донецкой Народной Республики, превратили путь от Донецка до Горловки в "дорогу смерти", которая уставлена остовами сожженных беспилотниками ВСУ гражданских машин, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
"Это широкая практика, которую применяют сегодня вооруженные формирования Украины - мы ее называем эсэсовской практикой. И они сегодня охотятся за ранеными, охотятся за гражданскими", - сказал Кимаковский.
В качестве подтверждения советник главы ДНР привел недавно произошедший случай, по которому Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
"Представители коммунальных служб приехали на ликвидацию последствий обстрела. Один был ранен в результате повторного обстрела и лежал, истекая кровью, и к нему никто подойти не мог, потому что роились дроны над ним и не давали возможность к нему подойти… У нас вот эта "дорога смерти", мы ее сегодня называем, это Донецк - Горловка. Там же стоят остовы именно гражданских машин, там нет военной техники. Вся военная техника находится в полях. По этой дороге военная техника не перемещается. Сгоревшие остовы обычных гражданских машин стоят вдоль дороги", - рассказал Кимаковский, добавив, что украинские дроны часто поражают машины с гражданским населением.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
У ВСУ еще осталась возможность наносить удары по Донецку, заявил Пушилин
26 февраля, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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