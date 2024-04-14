https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939907004.html

В ДНР заявили о росте числа взятых в плен солдат ВСУ

В ДНР заявили о росте числа взятых в плен солдат ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024

В ДНР заявили о росте числа взятых в плен солдат ВСУ

Количество взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось, при этом командование ВСУ прослушивает радиоканал "Волга", созданный российскими... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:29

2024-04-14T08:29

2024-04-14T08:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Количество взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось, при этом командование ВСУ прослушивает радиоканал "Волга", созданный российскими военными для сдачи в плен противника, и карает намеревающихся сдаться, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Пленных в последнее время стало больше. Почему? Потому что мы ведем активные наступательные действия", - сказал Кимаковский. Он уточнил, что при этом существует проблема расстрела в спину сослуживцами солдат ВСУ, желающих сдаться и проинформировавших об этом российскую сторону по радиоканалу "Волга". "Выстрелы в спину - да, действительно, их много. Они (украинские спецслужбы – ред.) же понимают, что по частоте "Волга" очень многие хотят сдаться. Эта частота контролируется, и во всех бригадах Украины работают каратели, которые, если вдруг узнают о том, что кто-то собирается в плен, сразу же подразделение или солдаты могут быть расстреляны в спину. Но, тем не менее, тенденция по сдаче сегодня видна", - отметил Кимаковский.

https://ria.ru/20230923/dannye-1898154201.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины