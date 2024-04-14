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В ДНР заявили о росте числа взятых в плен солдат ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939907004.html
В ДНР заявили о росте числа взятых в плен солдат ВСУ
В ДНР заявили о росте числа взятых в плен солдат ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
В ДНР заявили о росте числа взятых в плен солдат ВСУ
Количество взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось, при этом командование ВСУ прослушивает радиоканал "Волга", созданный российскими... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:29
2024-04-14T08:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Количество взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось, при этом командование ВСУ прослушивает радиоканал "Волга", созданный российскими военными для сдачи в плен противника, и карает намеревающихся сдаться, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Пленных в последнее время стало больше. Почему? Потому что мы ведем активные наступательные действия", - сказал Кимаковский. Он уточнил, что при этом существует проблема расстрела в спину сослуживцами солдат ВСУ, желающих сдаться и проинформировавших об этом российскую сторону по радиоканалу "Волга". "Выстрелы в спину - да, действительно, их много. Они (украинские спецслужбы – ред.) же понимают, что по частоте "Волга" очень многие хотят сдаться. Эта частота контролируется, и во всех бригадах Украины работают каратели, которые, если вдруг узнают о том, что кто-то собирается в плен, сразу же подразделение или солдаты могут быть расстреляны в спину. Но, тем не менее, тенденция по сдаче сегодня видна", - отметил Кимаковский.
https://ria.ru/20230923/dannye-1898154201.html
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР заявили о росте числа взятых в плен солдат ВСУ

Кимаковский: число взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Количество взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось, при этом командование ВСУ прослушивает радиоканал "Волга", созданный российскими военными для сдачи в плен противника, и карает намеревающихся сдаться, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«
"Пленных в последнее время стало больше. Почему? Потому что мы ведем активные наступательные действия", - сказал Кимаковский.
Он уточнил, что при этом существует проблема расстрела в спину сослуживцами солдат ВСУ, желающих сдаться и проинформировавших об этом российскую сторону по радиоканалу "Волга".
"Выстрелы в спину - да, действительно, их много. Они (украинские спецслужбы – ред.) же понимают, что по частоте "Волга" очень многие хотят сдаться. Эта частота контролируется, и во всех бригадах Украины работают каратели, которые, если вдруг узнают о том, что кто-то собирается в плен, сразу же подразделение или солдаты могут быть расстреляны в спину. Но, тем не менее, тенденция по сдаче сегодня видна", - отметил Кимаковский.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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