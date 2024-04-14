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В Киеве заявили о достижении всех целей СВО
В Киеве заявили о достижении всех целей СВО - РИА Новости, 14.04.2024
В Киеве заявили о достижении всех целей СВО
Владимир Путин добился на Украине всех целей, которые ставились в начале СВО, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:44
2024-04-14T17:44
2024-04-14T18:07
специальная военная операция на украине
безопасность
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владимир путин
леонид кучма
олег соскин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин добился на Украине всех целей, которые ставились в начале СВО, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Демилитаризация осуществлена? Да, полностью. Украина не имеет своего оружия: ни танков, ни артиллерии, ни самолетов, ни вертолетов, ни ракет. Решена задача? Да. <…> Включены ли территории, занятые Российской Федерацией, в ее состав? Да, включены. Как нам ни печально, но это произошло. Денацификация фактически произошла? Произошла, конечно", — утверждает Соскин.По мнению аналитика, президент России Владимир Путин выполнил все, что обещал перед началом спецоперации на Украине, в то время как Владимир Зеленский "добился обещанного со знаком минус".Эксперт добавил, что большую часть негативных последствий военных действий можно было избежать, если бы украинское руководство согласилось на условия Стамбульских соглашений весной 2022 года. Отказавшись от них, отметил Соскин, Украина не только потеряла территории, но и получила уничтоженную экономику и разрушенную энергетическую инфраструктуру.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульского соглашения, но с тех пор реалии изменились.
https://ria.ru/20240414/iran-1939981509.html
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безопасность, украина, россия, киев, владимир путин, леонид кучма, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Леонид Кучма, Олег Соскин
В Киеве заявили о достижении всех целей СВО
Экс-советник Кучмы Соскин: Путин достиг всех поставленных целей СВО