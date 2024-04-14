https://ria.ru/20240414/kiev-1939886236.html

Киев может выиграть от обострения на Ближнем Востоке, заявил аналитик

Киев может выиграть от обострения на Ближнем Востоке, заявил аналитик - РИА Новости, 14.04.2024

Киев может выиграть от обострения на Ближнем Востоке, заявил аналитик

Обострение конфликта на Ближнем Востоке не только не замедлит выделение Конгрессом США новых ассигнований для Киева, но даже может ускорить этот процесс, если... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T04:05

2024-04-14T04:05

2024-04-14T04:05

в мире

ближний восток

израиль

эрл расмуссен

украина

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Обострение конфликта на Ближнем Востоке не только не замедлит выделение Конгрессом США новых ассигнований для Киева, но даже может ускорить этот процесс, если законодатели решат одобрить совместный пакет помощи Украине и Израилю, заявил РИА Новости полковник американской армии в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. "Процесс по пакету помощи Украине будет завершен. Не уверен относительно точной суммы или деталей. Во всяком случае, эскалация (конфликта на Ближнем Востоке – ред.) может ускорить принятие совместного пакета мер, чтобы поддержать Израиль", - заявил Расмуссен, комментируя субботнюю атаку Ирана на Израиль. По мнению военного аналитика, действия Тегерана знаменуют собой новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но он "был спровоцирован Израилем". "Нападение и убийство высокопоставленных должностных лиц в иранском консульстве в Дамаске, по сути, являлись актом войны против Ирана. Последний оказался в том положении, когда было необходимо дать ответ", - убежден Расмуссен. Собеседник агентства добавил, что целями иранских беспилотников на израильской территории являются "конкретные военные объекты", что является оправданным шагом со стороны Тегерана. "Вопрос состоит лишь в том, усвоит ли Израиль урок или снова пойдет на эскалацию, и будут ли США слепо поддерживать Израиль и втягивать весь регион в данный конфликт", - подытожил Расмуссен.

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

ближний восток

израиль

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ближний восток, израиль, эрл расмуссен, украина, обострение ситуации между ираном и израилем