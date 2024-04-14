https://ria.ru/20240414/khusity-1939873552.html

Хуситы запустили беспилотники в направлении Израиля, сообщили СМИ

Хуситы запустили беспилотники в направлении Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Хуситы запустили беспилотники в направлении Израиля, сообщили СМИ

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустили беспилотники в сторону Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:43

2024-04-14T01:43

2024-04-14T01:43

в мире

израиль

йемен

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустили беспилотники в сторону Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. "Ambrey заявила, что, по имеющимся сведениям, беспилотники были запущены йеменскими хуситами в сторону Израиля", - говорится в сообщении агентства. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939873454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, йемен, иран, обострение ситуации между ираном и израилем