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Хуситы запустили беспилотники в направлении Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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01:43 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/khusity-1939873552.html
Хуситы запустили беспилотники в направлении Израиля, сообщили СМИ
Хуситы запустили беспилотники в направлении Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Хуситы запустили беспилотники в направлении Израиля, сообщили СМИ
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустили беспилотники в сторону Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:43
2024-04-14T01:43
в мире
израиль
йемен
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустили беспилотники в сторону Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. "Ambrey заявила, что, по имеющимся сведениям, беспилотники были запущены йеменскими хуситами в сторону Израиля", - говорится в сообщении агентства. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939873454.html
израиль
йемен
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в мире, израиль, йемен, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Йемен, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Хуситы запустили беспилотники в направлении Израиля, сообщили СМИ

Reuters: йеменские хуситы запустили беспилотники в направлении Израиля

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустили беспилотники в сторону Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
"Ambrey заявила, что, по имеющимся сведениям, беспилотники были запущены йеменскими хуситами в сторону Израиля", - говорится в сообщении агентства.
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ
01:42
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
 
В миреИзраильЙеменИранОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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