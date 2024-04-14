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ВСУ готовят Херсон к уличным боям, сообщил Сальдо - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/kherson-1939881302.html
ВСУ готовят Херсон к уличным боям, сообщил Сальдо
ВСУ готовят Херсон к уличным боям, сообщил Сальдо - РИА Новости, 14.04.2024
ВСУ готовят Херсон к уличным боям, сообщил Сальдо
Украинские войска готовят подконтрольный им город Херсон к уличным боям, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:03
2024-04-14T03:03
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска готовят подконтрольный им город Херсон к уличным боям, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Противник строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, блокпосты, баррикады на вторых-третьих от Днепра линиях улиц. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях. Учитывает возможность нашего штурма Херсона с реки. Также под оборону приспособлены позиции в многоквартирных домах", — сказал Сальдо. По его словам, российским военным все это отлично известно и при освобождении Херсона эти данные будут учитываться. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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херсон, херсонская область , владимир сальдо, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность, Россия, Украина
ВСУ готовят Херсон к уличным боям, сообщил Сальдо

Губернатор Сальдо заявил, что украинские войска готовят Херсон к уличным боям

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска готовят подконтрольный им город Херсон к уличным боям, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, блокпосты, баррикады на вторых-третьих от Днепра линиях улиц. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях. Учитывает возможность нашего штурма Херсона с реки. Также под оборону приспособлены позиции в многоквартирных домах", — сказал Сальдо.
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По его словам, российским военным все это отлично известно и при освобождении Херсона эти данные будут учитываться.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВладимир СальдоБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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