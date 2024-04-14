https://ria.ru/20240414/kherson-1939881302.html
ВСУ готовят Херсон к уличным боям, сообщил Сальдо
ВСУ готовят Херсон к уличным боям, сообщил Сальдо - РИА Новости, 14.04.2024
ВСУ готовят Херсон к уличным боям, сообщил Сальдо
Украинские войска готовят подконтрольный им город Херсон к уличным боям, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:03
2024-04-14T03:03
2024-04-14T03:03
специальная военная операция на украине
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска готовят подконтрольный им город Херсон к уличным боям, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Противник строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, блокпосты, баррикады на вторых-третьих от Днепра линиях улиц. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях. Учитывает возможность нашего штурма Херсона с реки. Также под оборону приспособлены позиции в многоквартирных домах", — сказал Сальдо. По его словам, российским военным все это отлично известно и при освобождении Херсона эти данные будут учитываться. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность, Россия, Украина
ВСУ готовят Херсон к уличным боям, сообщил Сальдо
Губернатор Сальдо заявил, что украинские войска готовят Херсон к уличным боям