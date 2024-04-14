https://ria.ru/20240414/khamenei-1939870363.html

Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан

Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан - РИА Новости, 14.04.2024

Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан

Верховный и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне удара иранских ВС по Израилю заявил, что Израиль будет наказан. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:11

2024-04-14T01:11

2024-04-14T01:11

в мире

иран

израиль

сирия

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Верховный и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне удара иранских ВС по Израилю заявил, что Израиль будет наказан. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. "Злостный израильский режим понесет наказание", - заявил Хаменеи, слова которого цитирует иранское информационное агентство Press TV. Первого апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240414/nyt-1939870022.html

https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939869600.html

https://ria.ru/20240414/shahed-1939869744.html

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в мире, иран, израиль, сирия, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем