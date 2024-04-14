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Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан - РИА Новости, 14.04.2024
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01:11 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/khamenei-1939870363.html
Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан
Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан - РИА Новости, 14.04.2024
Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан
Верховный и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне удара иранских ВС по Израилю заявил, что Израиль будет наказан. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:11
2024-04-14T01:11
в мире
иран
израиль
сирия
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Верховный и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне удара иранских ВС по Израилю заявил, что Израиль будет наказан. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. "Злостный израильский режим понесет наказание", - заявил Хаменеи, слова которого цитирует иранское информационное агентство Press TV. Первого апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240414/nyt-1939870022.html
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939869600.html
https://ria.ru/20240414/shahed-1939869744.html
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в мире, иран, израиль, сирия, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан

Духовный лидер Ирана Хаменеи: израильский режим понесет наказание

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Верховный и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне удара иранских ВС по Израилю заявил, что Израиль будет наказан.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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01:07
"Злостный израильский режим понесет наказание", - заявил Хаменеи, слова которого цитирует иранское информационное агентство Press TV.
Первого апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Армия Израиля начала глушить сигналы GPS
01:04
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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В миреИранИзраильСирияАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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