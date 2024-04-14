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ХАМАС прокомментировало удары Ирана по Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
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08:52 14.04.2024 (обновлено: 09:17 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/khamas-1939909849.html
ХАМАС прокомментировало удары Ирана по Израилю
ХАМАС прокомментировало удары Ирана по Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
ХАМАС прокомментировало удары Ирана по Израилю
Удар Ирана по Израилю является естественным правом и надлежащим ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса"... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:52
2024-04-14T09:17
в мире
иран
израиль
хамас
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Удар Ирана по Израилю является естественным правом и надлежащим ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на ХАМАС."Мы в "Исламском движении сопротивления" (ХАМАС) считаем, что военная операция Исламской Республики Иран против оккупированного сионистского образования является естественным правом и надлежащим ответом на преступление, совершенное против иранского консульства в Дамаске, в результате которого был убит ряд командиров из Революционной гвардии", - говорится в пресс-релизе движения."(ХАМАС) подтверждает неотъемлемое право государств и народов региона на самооборону перед лицом сионистской (израильской - ред.) агрессии. Мы призываем нашу арабскую и исламскую нацию, свободные силы мира и силы сопротивления в регионе продолжать оказывать поддержку (операции - ред.) "потопу Аль-Акса" и праву нашего палестинского народа на свободу и независимость и создание своего палестинского государства со столицей в Иерусалиме", - отметили в движении.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
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в мире, иран, израиль, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
ХАМАС прокомментировало удары Ирана по Израилю

ХАМАС: военная операция Ирана против Израиля является естественным правом

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Удар Ирана по Израилю является естественным правом и надлежащим ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на ХАМАС.
"Мы в "Исламском движении сопротивления" (ХАМАС) считаем, что военная операция Исламской Республики Иран против оккупированного сионистского образования является естественным правом и надлежащим ответом на преступление, совершенное против иранского консульства в Дамаске, в результате которого был убит ряд командиров из Революционной гвардии", - говорится в пресс-релизе движения.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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"(ХАМАС) подтверждает неотъемлемое право государств и народов региона на самооборону перед лицом сионистской (израильской - ред.) агрессии. Мы призываем нашу арабскую и исламскую нацию, свободные силы мира и силы сопротивления в регионе продолжать оказывать поддержку (операции - ред.) "потопу Аль-Акса" и праву нашего палестинского народа на свободу и независимость и создание своего палестинского государства со столицей в Иерусалиме", - отметили в движении.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
 
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