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США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе
США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе - РИА Новости, 14.04.2024
США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе
Вашингтон, Лондон и подконтрольные им страны поощряют транснациональную деятельность хакеров, если те способны нанести ущерб экономике и безопасности России,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:18
2024-04-14T17:18
2024-04-14T17:18
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вашингтон, Лондон и подконтрольные им страны поощряют транснациональную деятельность хакеров, если те способны нанести ущерб экономике и безопасности России, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете". Вопросы противодействия применения кибертехнологий преступниками обсуждались на нынешней неделе на заседании научного совета при СБ РФ. "Отмечено, что такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность, используются криминальным сообществом в нашей стране и за рубежом. При этом официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны. А также негативно повлиять на общественное мнение", - сказал Нургалиев. "Известно, что спецслужбы стран Запада активно используют возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры нашей страны и для разведывательной деятельности", - добавил Нургалиев. По его словам, члены научного совета подчеркнули важность срочного принятия дополнительных мер противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
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россия, рашид нургалиев, сша, великобритания, в мире
Россия, Рашид Нургалиев, США, Великобритания, В мире
США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе
Нургалиев: США и Британия поощряют хакеров, способных нанести ущерб экономике РФ