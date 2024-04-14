Рейтинг@Mail.ru
США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/khakery-1939987497.html
США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе
США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе - РИА Новости, 14.04.2024
США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе
Вашингтон, Лондон и подконтрольные им страны поощряют транснациональную деятельность хакеров, если те способны нанести ущерб экономике и безопасности России,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:18
2024-04-14T17:18
россия
рашид нургалиев
сша
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вашингтон, Лондон и подконтрольные им страны поощряют транснациональную деятельность хакеров, если те способны нанести ущерб экономике и безопасности России, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете". Вопросы противодействия применения кибертехнологий преступниками обсуждались на нынешней неделе на заседании научного совета при СБ РФ. "Отмечено, что такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность, используются криминальным сообществом в нашей стране и за рубежом. При этом официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны. А также негативно повлиять на общественное мнение", - сказал Нургалиев. "Известно, что спецслужбы стран Запада активно используют возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры нашей страны и для разведывательной деятельности", - добавил Нургалиев. По его словам, члены научного совета подчеркнули важность срочного принятия дополнительных мер противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html
https://ria.ru/20240407/suverenitet-1938418348.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рашид нургалиев, сша, великобритания, в мире
Россия, Рашид Нургалиев, США, Великобритания, В мире
США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе

Нургалиев: США и Британия поощряют хакеров, способных нанести ущерб экономике РФ

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вашингтон, Лондон и подконтрольные им страны поощряют транснациональную деятельность хакеров, если те способны нанести ущерб экономике и безопасности России, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете".
Вопросы противодействия применения кибертехнологий преступниками обсуждались на нынешней неделе на заседании научного совета при СБ РФ.
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт
19 января, 05:34
"Отмечено, что такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность, используются криминальным сообществом в нашей стране и за рубежом. При этом официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны. А также негативно повлиять на общественное мнение", - сказал Нургалиев.
«
"Известно, что спецслужбы стран Запада активно используют возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры нашей страны и для разведывательной деятельности", - добавил Нургалиев.
По его словам, члены научного совета подчеркнули важность срочного принятия дополнительных мер противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Захарова высказалась о попытках НАТО нарушить цифровой суверенитет России
7 апреля, 17:07
 
РоссияРашид НургалиевСШАВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала