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Израиль назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности - РИА Новости, 14.04.2024
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20:25 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/izrailya-1940010160.html
Израиль назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности
Израиль назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности
МИД Израиля назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности и мировому порядку, и заявил, что Тегеран не должен получить ядерное оружие. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:25
2024-04-14T20:25
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. МИД Израиля назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности и мировому порядку, и заявил, что Тегеран не должен получить ядерное оружие. "Эта атака еще раз доказывает то, о чем Израиль говорит уже много лет: Иран стоит за террористическими атаками в регионе, а также является самой большой угрозой региональной стабильности и мировому порядку... Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице представителя министерства иностранных дел Израиля Лиора Хаята в соцсети Х. В заявлении отмечается, что Иран должен заплатить цену за атаку. МИД Израиля призвал признать Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) террористической организацией. "На Иран должны быть наложены болезненные санкции", - подчеркивается в заявлении. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
иран
израиль
тегеран (город)
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности

МИД Израиля назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. МИД Израиля назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности и мировому порядку, и заявил, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.
"Эта атака еще раз доказывает то, о чем Израиль говорит уже много лет: Иран стоит за террористическими атаками в регионе, а также является самой большой угрозой региональной стабильности и мировому порядку... Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице представителя министерства иностранных дел Израиля Лиора Хаята в соцсети Х.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
В заявлении отмечается, что Иран должен заплатить цену за атаку. МИД Израиля призвал признать Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) террористической организацией.
"На Иран должны быть наложены болезненные санкции", - подчеркивается в заявлении.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Корпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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