https://ria.ru/20240414/izrailya-1940010160.html

Израиль назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности

Израиль назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности

МИД Израиля назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности и мировому порядку, и заявил, что Тегеран не должен получить ядерное оружие. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:25

2024-04-14T20:25

2024-04-14T20:25

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ee7f0e12192c424084c05ffbc3a0a2d.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. МИД Израиля назвал Иран самой большой угрозой региональной стабильности и мировому порядку, и заявил, что Тегеран не должен получить ядерное оружие. "Эта атака еще раз доказывает то, о чем Израиль говорит уже много лет: Иран стоит за террористическими атаками в регионе, а также является самой большой угрозой региональной стабильности и мировому порядку... Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице представителя министерства иностранных дел Израиля Лиора Хаята в соцсети Х. В заявлении отмечается, что Иран должен заплатить цену за атаку. МИД Израиля призвал признать Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) террористической организацией. "На Иран должны быть наложены болезненные санкции", - подчеркивается в заявлении. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тегеран (город), корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году