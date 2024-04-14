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В районе пустыни Негев прозвучали сирены тревоги - РИА Новости, 14.04.2024
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02:04 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/izrailya-1939876704.html
В районе пустыни Негев прозвучали сирены тревоги
В районе пустыни Негев прозвучали сирены тревоги - РИА Новости, 14.04.2024
В районе пустыни Негев прозвучали сирены тревоги
Сирены звучат в районе пустыни Негев, где находится одна из авиабаз Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:04
2024-04-14T02:04
в мире
израиль
иран
сирия
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сирены звучат в районе пустыни Негев, где находится одна из авиабаз Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в районе Негев", - говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/afp-1939874185.html
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4.7
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в мире, израиль, иран, сирия, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В районе пустыни Негев прозвучали сирены тревоги

Армия Израиля: в районе пустыни Негев прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сирены звучат в районе пустыни Негев, где находится одна из авиабаз Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в районе Негев", - говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИзраильИранСирияКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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