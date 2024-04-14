https://ria.ru/20240414/izrail-1939992122.html
В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана
В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана
США ждут решения военного кабинета Израиля о дальнейших шагах после атаки Ирана, считают это суверенным решением, заявил координатор стратегических коммуникаций РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:55
2024-04-14T17:55
2024-04-14T18:02
в мире
израиль
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
сша
джон кирби
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США ждут решения военного кабинета Израиля о дальнейших шагах после атаки Ирана, считают это суверенным решением, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Во-первых, мы должны увидеть, что решит военный кабинет в контексте каких-либо следующих шагов, и это суверенное решение наших партнеров в Израиле", - заявил Кирби в эфире телеканала Fox News.По его словам, почти все выпущенные Ираном ракеты не достигали целей. "Потрясающее подтверждение превосходства израильской армии, а также нашей армии", - сказал Кирби.Он подчеркнул, что США продемонстрировали свое лидерское положение на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
израиль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, сша, джон кирби, вашингтон (штат)
В мире, Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, США, Джон Кирби, Вашингтон (штат)
В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана
Белый дом: израильская армия показала превосходство в свете атаки Ирана
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США ждут решения военного кабинета Израиля о дальнейших шагах после атаки Ирана, считают это суверенным решением, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Во-первых, мы должны увидеть, что решит военный кабинет в контексте каких-либо следующих шагов, и это суверенное решение наших партнеров в Израиле", - заявил Кирби в эфире телеканала Fox News.
По его словам, почти все выпущенные Ираном ракеты не достигали целей. "Потрясающее подтверждение превосходства израильской армии, а также нашей армии", - сказал Кирби.
Он подчеркнул, что США продемонстрировали свое лидерское положение на Ближнем Востоке
.