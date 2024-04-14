https://ria.ru/20240414/izrail-1939992122.html

В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана

В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024

В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана

США ждут решения военного кабинета Израиля о дальнейших шагах после атаки Ирана, считают это суверенным решением, заявил координатор стратегических коммуникаций РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T17:55

2024-04-14T17:55

2024-04-14T18:02

в мире

израиль

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

сша

джон кирби

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943378_0:404:1440:1214_1920x0_80_0_0_820e4b67c200db73a1095c891a10f9ba.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США ждут решения военного кабинета Израиля о дальнейших шагах после атаки Ирана, считают это суверенным решением, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Во-первых, мы должны увидеть, что решит военный кабинет в контексте каких-либо следующих шагов, и это суверенное решение наших партнеров в Израиле", - заявил Кирби в эфире телеканала Fox News.По его словам, почти все выпущенные Ираном ракеты не достигали целей. "Потрясающее подтверждение превосходства израильской армии, а также нашей армии", - сказал Кирби.Он подчеркнул, что США продемонстрировали свое лидерское положение на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

израиль

иран

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, сша, джон кирби, вашингтон (штат)