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В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
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17:55 14.04.2024 (обновлено: 18:02 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/izrail-1939992122.html
В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана
В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана
США ждут решения военного кабинета Израиля о дальнейших шагах после атаки Ирана, считают это суверенным решением, заявил координатор стратегических коммуникаций РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:55
2024-04-14T18:02
в мире
израиль
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
сша
джон кирби
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США ждут решения военного кабинета Израиля о дальнейших шагах после атаки Ирана, считают это суверенным решением, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Во-первых, мы должны увидеть, что решит военный кабинет в контексте каких-либо следующих шагов, и это суверенное решение наших партнеров в Израиле", - заявил Кирби в эфире телеканала Fox News.По его словам, почти все выпущенные Ираном ракеты не достигали целей. "Потрясающее подтверждение превосходства израильской армии, а также нашей армии", - сказал Кирби.Он подчеркнул, что США продемонстрировали свое лидерское положение на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
израиль
иран
сша
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в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, сша, джон кирби, вашингтон (штат)
В мире, Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, США, Джон Кирби, Вашингтон (штат)
В Вашингтоне заявили о превосходстве израильской армии после атаки Ирана

Белый дом: израильская армия показала превосходство в свете атаки Ирана

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США ждут решения военного кабинета Израиля о дальнейших шагах после атаки Ирана, считают это суверенным решением, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Во-первых, мы должны увидеть, что решит военный кабинет в контексте каких-либо следующих шагов, и это суверенное решение наших партнеров в Израиле", - заявил Кирби в эфире телеканала Fox News.
По его словам, почти все выпущенные Ираном ракеты не достигали целей. "Потрясающее подтверждение превосходства израильской армии, а также нашей армии", - сказал Кирби.
Он подчеркнул, что США продемонстрировали свое лидерское положение на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
 
В миреИзраильИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемСШАДжон КирбиВашингтон (штат)
 
 
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