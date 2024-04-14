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В Израиле не исключили создание альянса против иранской угрозы - РИА Новости, 14.04.2024
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17:51 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/izrail-1939991671.html
В Израиле не исключили создание альянса против иранской угрозы
В Израиле не исключили создание альянса против иранской угрозы - РИА Новости, 14.04.2024
В Израиле не исключили создание альянса против иранской угрозы
У Израиля есть возможность создать стратегический союз против иранской угрозы, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя ночную... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:51
2024-04-14T17:51
в мире
израиль
иран
сирия
корпус стражей исламской революции
министерство обороны сша
оон
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. У Израиля есть возможность создать стратегический союз против иранской угрозы, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя ночную атаку Ирана на еврейское государство. "Мы пережили одну из самых драматичных ночей и, благодаря постоянной подготовке, добились впечатляющих результатов. У нас есть возможность создать стратегический альянс против серьезной угрозы со стороны Тегерана", - заявил Галант во время посещения места дислокации батареи систем ПРО "Стрела 3". Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. По данным израильской армии (ЦАХАЛ), Иран запустил в направлении Израиля в общей сложности более 300 целей, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. Израильские ВВС и система ПВО в кооперации с партнерами перехватили 99% всех целей, утверждал официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что большинство иранских ракет и дронов были перехвачены за пределами Израиля, однако некоторые упали на территории страны, причинив лишь незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html
израиль
иран
сирия
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, израиль, иран, сирия, корпус стражей исламской революции, министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Корпус стражей исламской революции, Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Израиле не исключили создание альянса против иранской угрозы

Министр обороны Галант: Израиль может создать альянс против иранской угрозы

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. У Израиля есть возможность создать стратегический союз против иранской угрозы, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя ночную атаку Ирана на еврейское государство.
"Мы пережили одну из самых драматичных ночей и, благодаря постоянной подготовке, добились впечатляющих результатов. У нас есть возможность создать стратегический альянс против серьезной угрозы со стороны Тегерана", - заявил Галант во время посещения места дислокации батареи систем ПРО "Стрела 3".
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля.
По данным израильской армии (ЦАХАЛ), Иран запустил в направлении Израиля в общей сложности более 300 целей, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. Израильские ВВС и система ПВО в кооперации с партнерами перехватили 99% всех целей, утверждал официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что большинство иранских ракет и дронов были перехвачены за пределами Израиля, однако некоторые упали на территории страны, причинив лишь незначительный ущерб военной базе на юге Израиля.
В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Израиле подсчитали, во сколько обошлось отражение иранских ракет и БПЛА
Вчера, 12:45
 
В миреИзраильИранСирияКорпус стражей исламской революцииМинистерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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