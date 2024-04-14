https://ria.ru/20240414/izrail-1939991671.html

В Израиле не исключили создание альянса против иранской угрозы

В Израиле не исключили создание альянса против иранской угрозы - РИА Новости, 14.04.2024

В Израиле не исключили создание альянса против иранской угрозы

У Израиля есть возможность создать стратегический союз против иранской угрозы, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя ночную... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T17:51

2024-04-14T17:51

2024-04-14T17:51

в мире

израиль

иран

сирия

корпус стражей исламской революции

министерство обороны сша

оон

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. У Израиля есть возможность создать стратегический союз против иранской угрозы, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя ночную атаку Ирана на еврейское государство. "Мы пережили одну из самых драматичных ночей и, благодаря постоянной подготовке, добились впечатляющих результатов. У нас есть возможность создать стратегический альянс против серьезной угрозы со стороны Тегерана", - заявил Галант во время посещения места дислокации батареи систем ПРО "Стрела 3". Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. По данным израильской армии (ЦАХАЛ), Иран запустил в направлении Израиля в общей сложности более 300 целей, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. Израильские ВВС и система ПВО в кооперации с партнерами перехватили 99% всех целей, утверждал официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что большинство иранских ракет и дронов были перехвачены за пределами Израиля, однако некоторые упали на территории страны, причинив лишь незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html

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иран

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T17:51 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, сирия, корпус стражей исламской революции, министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем