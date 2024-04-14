https://ria.ru/20240414/izrail-1939953673.html
Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар
Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар
Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю, заявила РИА Новости посол Израиля в России Симона Гальперин. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:20
2024-04-14T13:20
2024-04-14T13:20
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израиль
россия
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю, заявила РИА Новости посол Израиля в России Симона Гальперин. "Мы ожидаем от наших российских коллег осуждения беспрецедентной иранской атаки по территории Израиля, а также надеемся на противодействие со стороны России попыткам Ирана дестабилизировать регион", - сказала посол. По ее словам, "российские коллеги достаточно хорошо осведомлены о характере иранской атаки", в том числе потому что "благодаря современным технологиям, все могли отслеживать происходящее в онлайн-режиме".
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Россия, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар
Посол в Москве Гальперин: Израиль ожидает от РФ осуждения ракетного удара Ирана
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю, заявила РИА Новости посол Израиля в России Симона Гальперин.
"Мы ожидаем от наших российских коллег осуждения беспрецедентной иранской атаки по территории Израиля, а также надеемся на противодействие со стороны России попыткам Ирана дестабилизировать регион", - сказала посол.
По ее словам, "российские коллеги достаточно хорошо осведомлены о характере иранской атаки", в том числе потому что "благодаря современным технологиям, все могли отслеживать происходящее в онлайн-режиме".