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Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар - РИА Новости, 14.04.2024
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13:20 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/izrail-1939953673.html
Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар
Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар
Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю, заявила РИА Новости посол Израиля в России Симона Гальперин. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:20
2024-04-14T13:20
в мире
израиль
россия
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю, заявила РИА Новости посол Израиля в России Симона Гальперин. "Мы ожидаем от наших российских коллег осуждения беспрецедентной иранской атаки по территории Израиля, а также надеемся на противодействие со стороны России попыткам Ирана дестабилизировать регион", - сказала посол. По ее словам, "российские коллеги достаточно хорошо осведомлены о характере иранской атаки", в том числе потому что "благодаря современным технологиям, все могли отслеживать происходящее в онлайн-режиме".
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в мире, израиль, россия, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Россия, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар

Посол в Москве Гальперин: Израиль ожидает от РФ осуждения ракетного удара Ирана

© РИА Новости / Мария Девахина Посол Израиля Симона Гальперин у здания МИД России
 Посол Израиля Симона Гальперин у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Посол Израиля Симона Гальперин у здания МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю, заявила РИА Новости посол Израиля в России Симона Гальперин.
"Мы ожидаем от наших российских коллег осуждения беспрецедентной иранской атаки по территории Израиля, а также надеемся на противодействие со стороны России попыткам Ирана дестабилизировать регион", - сказала посол.
По ее словам, "российские коллеги достаточно хорошо осведомлены о характере иранской атаки", в том числе потому что "благодаря современным технологиям, все могли отслеживать происходящее в онлайн-режиме".
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 12:47
 
В миреИзраильРоссияИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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