https://ria.ru/20240414/izrail-1939953673.html

Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар

Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль надеется, что Россия осудит иранский ракетный удар

Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю, заявила РИА Новости посол Израиля в России Симона Гальперин. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:20

2024-04-14T13:20

2024-04-14T13:20

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россия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю, заявила РИА Новости посол Израиля в России Симона Гальперин. "Мы ожидаем от наших российских коллег осуждения беспрецедентной иранской атаки по территории Израиля, а также надеемся на противодействие со стороны России попыткам Ирана дестабилизировать регион", - сказала посол. По ее словам, "российские коллеги достаточно хорошо осведомлены о характере иранской атаки", в том числе потому что "благодаря современным технологиям, все могли отслеживать происходящее в онлайн-режиме".

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, россия, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем