https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

Израилю постучали по крыше

Израилю постучали по крыше - РИА Новости, 14.04.2024

Израилю постучали по крыше

Израильские ВВС до нападения ХАМАС 7 октября часто перед применением боевого оружия сбрасывали на дома палестинцев болванки — чтобы жители могли покинуть здание РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:47

2024-04-14T12:47

2024-04-14T14:46

аналитика

израиль

иран

тель-авив

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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Израильские ВВС до нападения ХАМАС 7 октября часто перед применением боевого оружия сбрасывали на дома палестинцев болванки — чтобы жители могли покинуть здание перед тем, как его уничтожат. Этот прием в ЦАХАЛ называли "стук по крыше". Правда, в последние полгода его почти не используют.Минувшей ночью мы стали свидетелями обратной ситуации — Иран постучал по крыше самому Израилю.СМИ уже окрестили случившееся самой массовой атакой беспилотников в истории, но дронами Тегеран не ограничился: применялись и крылатые, и баллистические, и гиперзвуковые ракеты. Последствия удара еще предстоит оценить, но, судя по всему, подавляющее большинство БПЛА и ракет ПВО Израиля сумело поразить: из серьезных целей, до которых сумел достать Иран, — только база ВВС Неватим в пустыне Негев. Якобы именно с нее взлетали израильские самолеты, наносившие удар по консульству в Дамаске.Пока израильские СМИ сообщают лишь об одном раненом — десятилетнем мальчике-бедуине. Если бы его не было, то израильской пропаганде точно следовало бы его придумать: единственный пострадавший от иранских ракет, да и тот — арабский ребенок. Как тут не вспомнить о противоречиях Ирана с другими странами региона, которые Тель-Авив старательно пестует.Показательно и то, что еще до того, как стало известно о первых результатах атаки, постпредство Ирана в Организации Объединенных Наций заявило, что Тегеран действует в рамках 51-й статьи Устава ООН, закрепляющей право на самозащиту. И что важнее, отрапортовало: "считает инцидент исчерпанным".В сухом остатке все говорит о том, что удар преследовал скорее демонстративные цели, нежели военные.Вместе с тем недооценивать важность случившегося тоже не стоит — это все-таки первая атака против Израиля, организованная не силами иранских прокси, но самой Исламской Республикой. И, как сообщают израильские СМИ, только Соединенным Штатам защита еврейского государства обошлась в миллиард долларов. Насколько это соответствует действительности, вопрос открытый, но то, что минувшая ночь влетела Тель-Авиву и его союзникам в копеечку, сомнению не подлежит.В общем, Иран сдержал слово, в честь чего и назвали прошедшую операцию. Но теперь очередь за Израилем. И Нетаньяху может столкнуть регион в зияющую пропасть большой и очень кровавой войны.Еще недавно на улицах израильских городов проходили многотысячные акции протеста с требованием отставки главы правительства. Теперь у Биби в руках билет на шоколадную фабрику "премьерствую сколько захочу". Для этого достаточно лишь позволить войне случиться. Тогда о досрочных выборах можно забыть — коней на переправе не меняют, особенно на такой, где весь Израиль может унести течением.Естественно, главный патрон Израиля — Соединенные Штаты — постарается сделать все, чтобы не оказаться втянутым в большую войну. К ней Вашингтон не готов: нынешний Иран на несколько порядков сильнее режима Саддама в военном отношении, а времени и ресурсов на подготовку полумиллионных армий вторжения, которые Вашингтон собирал во время "Бури в пустыне" и "Свободы Ираку", нет — на носу выборы, и большая война унесет как минимум последние шансы демократов переизбраться. Как максимум — остатки былого величия единоличного гегемона.Но правительство Нетаньяху для Байдена, хоть и без ручки, но все еще чемодан: от самого Биби, может, и рады бы избавиться, да вот только Израиль бросать нельзя ни в коем случае — это преподнесет регион Китаю и России на блюдечке.Из вариантов, которые лежат на столе у Израиля, самый опасный — это, конечно, удар по иранским ядерным объектам. Он повлечет за собой полномасштабную войну, которую США позволить себе не могут, и Белый дом сделает все, чтобы избежать подобного развития событий.Но есть еще один сценарий, который идеально соответствует чаяниям Нетаньяху, — это вторжение в Южный Ливан, о котором и до событий минувшей ночи в Тель-Авиве говорили неоднократно. Маленькой и победоносной войны из него, конечно, не выйдет — "Хезболла" не тот противник, которого можно недооценивать.Вот только маленькая и победоносная война Нетаньяху и не нужна. Он ищет затяжного конфликта, который позволит ему сохранять власть как можно дольше. И "Хезболла" для этого подойдет — как часть очень продолжительного противостояния с Ираном.

https://ria.ru/20240414/udary-1939896711.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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тель-авив

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T12:47 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

аналитика, израиль, иран, тель-авив, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем