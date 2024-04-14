Израилю постучали по крыше
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Израильские ВВС до нападения ХАМАС 7 октября часто перед применением боевого оружия сбрасывали на дома палестинцев болванки — чтобы жители могли покинуть здание перед тем, как его уничтожат. Этот прием в ЦАХАЛ называли "стук по крыше". Правда, в последние полгода его почти не используют.
Минувшей ночью мы стали свидетелями обратной ситуации — Иран постучал по крыше самому Израилю.
СМИ уже окрестили случившееся самой массовой атакой беспилотников в истории, но дронами Тегеран не ограничился: применялись и крылатые, и баллистические, и гиперзвуковые ракеты. Последствия удара еще предстоит оценить, но, судя по всему, подавляющее большинство БПЛА и ракет ПВО Израиля сумело поразить: из серьезных целей, до которых сумел достать Иран, — только база ВВС Неватим в пустыне Негев. Якобы именно с нее взлетали израильские самолеты, наносившие удар по консульству в Дамаске.
Пока израильские СМИ сообщают лишь об одном раненом — десятилетнем мальчике-бедуине. Если бы его не было, то израильской пропаганде точно следовало бы его придумать: единственный пострадавший от иранских ракет, да и тот — арабский ребенок. Как тут не вспомнить о противоречиях Ирана с другими странами региона, которые Тель-Авив старательно пестует.
Показательно и то, что еще до того, как стало известно о первых результатах атаки, постпредство Ирана в Организации Объединенных Наций заявило, что Тегеран действует в рамках 51-й статьи Устава ООН, закрепляющей право на самозащиту. И что важнее, отрапортовало: "считает инцидент исчерпанным".
В сухом остатке все говорит о том, что удар преследовал скорее демонстративные цели, нежели военные.
Вместе с тем недооценивать важность случившегося тоже не стоит — это все-таки первая атака против Израиля, организованная не силами иранских прокси, но самой Исламской Республикой. И, как сообщают израильские СМИ, только Соединенным Штатам защита еврейского государства обошлась в миллиард долларов. Насколько это соответствует действительности, вопрос открытый, но то, что минувшая ночь влетела Тель-Авиву и его союзникам в копеечку, сомнению не подлежит.
В общем, Иран сдержал слово, в честь чего и назвали прошедшую операцию. Но теперь очередь за Израилем. И Нетаньяху может столкнуть регион в зияющую пропасть большой и очень кровавой войны.
Еще недавно на улицах израильских городов проходили многотысячные акции протеста с требованием отставки главы правительства. Теперь у Биби в руках билет на шоколадную фабрику "премьерствую сколько захочу". Для этого достаточно лишь позволить войне случиться. Тогда о досрочных выборах можно забыть — коней на переправе не меняют, особенно на такой, где весь Израиль может унести течением.
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Естественно, главный патрон Израиля — Соединенные Штаты — постарается сделать все, чтобы не оказаться втянутым в большую войну. К ней Вашингтон не готов: нынешний Иран на несколько порядков сильнее режима Саддама в военном отношении, а времени и ресурсов на подготовку полумиллионных армий вторжения, которые Вашингтон собирал во время "Бури в пустыне" и "Свободы Ираку", нет — на носу выборы, и большая война унесет как минимум последние шансы демократов переизбраться. Как максимум — остатки былого величия единоличного гегемона.
Из вариантов, которые лежат на столе у Израиля, самый опасный — это, конечно, удар по иранским ядерным объектам. Он повлечет за собой полномасштабную войну, которую США позволить себе не могут, и Белый дом сделает все, чтобы избежать подобного развития событий.
Но есть еще один сценарий, который идеально соответствует чаяниям Нетаньяху, — это вторжение в Южный Ливан, о котором и до событий минувшей ночи в Тель-Авиве говорили неоднократно. Маленькой и победоносной войны из него, конечно, не выйдет — "Хезболла" не тот противник, которого можно недооценивать.
Вот только маленькая и победоносная война Нетаньяху и не нужна. Он ищет затяжного конфликта, который позволит ему сохранять власть как можно дольше. И "Хезболла" для этого подойдет — как часть очень продолжительного противостояния с Ираном.
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