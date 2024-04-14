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Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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05:49 14.04.2024 (обновлено: 05:59 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/izrail-1939892688.html
Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, пишут СМИ
Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, пишут СМИ
Израильские чиновники заявляют, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля", сообщает газета New... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:49
2024-04-14T05:59
в мире
израиль
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
армия обороны израиля (цахал)
сирия
министерство обороны сша
оон
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израильские чиновники заявляют, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля", сообщает газета New York Times."Два израильских чиновника заявили, что Иран выпустил 185 дронов и 36 крылатых ракет. Большая часть пусков осуществлялась с территории Ирана, однако небольшое количество было запущено из Ирака и Йемена. Иран также запустил 110 ракет класса "земля-земля", - говорится в сообщении издания.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/nyt-1939890884.html
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, армия обороны израиля (цахал), сирия, министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сирия, Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, пишут СМИ

NYT: Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников и 146 ракет

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника
Запуск иранского беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск иранского беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израильские чиновники заявляют, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля", сообщает газета New York Times.
"Два израильских чиновника заявили, что Иран выпустил 185 дронов и 36 крылатых ракет. Большая часть пусков осуществлялась с территории Ирана, однако небольшое количество было запущено из Ирака и Йемена. Иран также запустил 110 ракет класса "земля-земля", - говорится в сообщении издания.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Израиль скоординирует ответ на атаку Ирана с союзниками, пишут СМИ
05:21
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Турции предупредили о последствиях конфликта Ирана и Израиля
04:58
 
В миреИзраильИранОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)СирияМинистерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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