https://ria.ru/20240414/izrail-1939886419.html

В Израиле завершили срочное заседание по атаке Ирана, сообщают СМИ

В Израиле завершили срочное заседание по атаке Ирана, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

В Израиле завершили срочное заседание по атаке Ирана, сообщают СМИ

Кабмин Израиля завершил срочное заседание, посвященное ракетной атаке из Ирана, и уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T04:10

2024-04-14T04:10

2024-04-14T04:10

в мире

иран

израиль

сирия

биньямин нетаньяху

бени ганц

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Кабмин Израиля завершил срочное заседание, посвященное ракетной атаке из Ирана, и уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и министра без портфеля в узком кабинете военных действий Бени Ганца принять решение по поводу израильских ответных действий, сообщил портал Ynet. По данным портала, на воскресенье запланировано еще одно заседания узкого кабинета военных действий. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939884134.html

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иран

израиль

сирия

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в мире, иран, израиль, сирия, биньямин нетаньяху, бени ганц, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем