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"Хезболла" атаковала ПВО Израиля на Голанских высотах
"Хезболла" атаковала ПВО Израиля на Голанских высотах - РИА Новости, 14.04.2024
"Хезболла" атаковала ПВО Израиля на Голанских высотах
Ливанское движение "Хезболлах" запустило десятки ракет по позициям и штабу ПВО Израиля на "оккупированных" Голанских высотах, сообщается в воскресенье в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:02
2024-04-14T01:02
2024-04-14T01:05
в мире
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
иран
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ливан
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БЕЙРУТ, 14 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" запустило десятки ракет по позициям и штабу ПВО Израиля на "оккупированных" Голанских высотах, сообщается в воскресенье в заявлении движения."В ответ на удары враждебного Израиля… бойцы исламского сопротивления сегодня утром... нанесло удар по штабу ПВО на оккупированных Голанских высотах десятками ракет "Катюша", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240414/cnn-1939868834.html
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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, израиль, ливан
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Иран, Израиль, Ливан
"Хезболла" атаковала ПВО Израиля на Голанских высотах
"Хезболла" нанесла удар десятками ракет по ПВО Израиля на Голанских высотах