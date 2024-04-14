https://ria.ru/20240414/izrail-1939869277.html

"Хезболла" атаковала ПВО Израиля на Голанских высотах

"Хезболла" атаковала ПВО Израиля на Голанских высотах - РИА Новости, 14.04.2024

"Хезболла" атаковала ПВО Израиля на Голанских высотах

Ливанское движение "Хезболлах" запустило десятки ракет по позициям и штабу ПВО Израиля на "оккупированных" Голанских высотах, сообщается в воскресенье в... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:02

2024-04-14T01:02

2024-04-14T01:05

в мире

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

иран

израиль

ливан

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БЕЙРУТ, 14 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" запустило десятки ракет по позициям и штабу ПВО Израиля на "оккупированных" Голанских высотах, сообщается в воскресенье в заявлении движения."В ответ на удары враждебного Израиля… бойцы исламского сопротивления сегодня утром... нанесло удар по штабу ПВО на оккупированных Голанских высотах десятками ракет "Катюша", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240414/cnn-1939868834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, израиль, ливан