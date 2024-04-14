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Хуситы присоединились к атаке Ирана на Израиль, сообщил источник

Хуситы присоединились к атаке Ирана на Израиль, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2024

Хуситы присоединились к атаке Ирана на Израиль, сообщил источник

Военно-воздушные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) присоединились к атаке Ирана на территорию Израиля в ответ на удар по... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T04:13

2024-04-14T04:13

2024-04-14T04:13

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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) присоединились к атаке Ирана на территорию Израиля в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске, сообщил РИА Новости источник в "Ансар Алла". "ВВС "Ансар Алла" запустили десятки беспилотников в сторону города Эйлат на юге Израиля. Запуск дронов осуществлялся по нескольким направлениям, чтобы их не отследили и не перехватили до того, как они достигнут своих целей на юге Израиля", - отметил источник. С середины ноября прошлого года хуситы объявили о десятках атаках с использованием баллистических и крылатых ракет и беспилотников по целям, которые они называют "чувствительными" в Эйлате на юге Израиля. В минувший четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси сообщил, что с ноября прошлого года их силы атаковали 90 кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией в Красном и Аравийском морях, а также в Аденском заливе для поддержки палестинского народа в секторе Газа. С января США и Великобритания начали массированные атаки на объекты "Ансар Алла" в нескольких йеменских городах на фоне нападений движения на суда в Красном и Аравийском морях. С сентября 2014 года группировка "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные действия в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/malty-1939885848.html

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в мире, израиль, иран, сирия, ансар алла, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем