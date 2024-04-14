Рейтинг@Mail.ru
Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/istochnik-1939867145.html
Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник
Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник - РИА Новости, 14.04.2024
Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник
Запрет для регулярных рейсов российских авиакомпаний в Иран не введен, ограничены полеты малой авиации, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:40
2024-04-14T00:40
иран
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812396_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_30158e4312bc9e261d5a8649b8b5b8d0.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запрет для регулярных рейсов российских авиакомпаний в Иран не введен, ограничены полеты малой авиации, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли. "Иран выпустил НОТАМ. По разъяснению Департамента ГА Ирана, данные ограничения касаются полетов малой авиации, в нижнем воздушном пространстве. На регулярные рейсы влияние не оказывает", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240131/iran-1924582422.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812396_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_5e1a913c9d6615a7d7b61272e9409b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем
Иран, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник

Регулярные рейсы из России в Иран не запретили, ограничены полеты малой авиации

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запрет для регулярных рейсов российских авиакомпаний в Иран не введен, ограничены полеты малой авиации, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
"Иран выпустил НОТАМ. По разъяснению Департамента ГА Ирана, данные ограничения касаются полетов малой авиации, в нижнем воздушном пространстве. На регулярные рейсы влияние не оказывает", - сказал собеседник агентства.
Остров Киш в Иране - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Иран отменит визы для туристов из 28 стран
31 января, 15:39
 
ИранВ миреОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала