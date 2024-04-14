https://ria.ru/20240414/istochnik-1939867145.html
Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник
Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник - РИА Новости, 14.04.2024
Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник
Запрет для регулярных рейсов российских авиакомпаний в Иран не введен, ограничены полеты малой авиации, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:40
2024-04-14T00:40
2024-04-14T00:40
иран
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запрет для регулярных рейсов российских авиакомпаний в Иран не введен, ограничены полеты малой авиации, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли. "Иран выпустил НОТАМ. По разъяснению Департамента ГА Ирана, данные ограничения касаются полетов малой авиации, в нижнем воздушном пространстве. На регулярные рейсы влияние не оказывает", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240131/iran-1924582422.html
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иран, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем
Иран, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник
Регулярные рейсы из России в Иран не запретили, ограничены полеты малой авиации