https://ria.ru/20240414/istochnik-1939867145.html

Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник

Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник - РИА Новости, 14.04.2024

Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник

Запрет для регулярных рейсов российских авиакомпаний в Иран не введен, ограничены полеты малой авиации, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:40

2024-04-14T00:40

2024-04-14T00:40

иран

в мире

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запрет для регулярных рейсов российских авиакомпаний в Иран не введен, ограничены полеты малой авиации, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли. "Иран выпустил НОТАМ. По разъяснению Департамента ГА Ирана, данные ограничения касаются полетов малой авиации, в нижнем воздушном пространстве. На регулярные рейсы влияние не оказывает", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240131/iran-1924582422.html

иран

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем