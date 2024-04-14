https://ria.ru/20240414/israel-1940021902.html

Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны

Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны - РИА Новости, 14.04.2024

Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны

Израильский президент Ицхак Герцог назвал атаку Ирана "объявлением войны". РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T22:10

2024-04-14T22:10

2024-04-14T22:10

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тегеран (город)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израильский президент Ицхак Герцог назвал атаку Ирана "объявлением войны". "Это все равно что настоящая война. Я имею в виду это объявление войны", - завил Герцог в интервью британскому телеканалу Sky News. Он также призвал мировых лидеров "дать ясно понять" Тегерану, что такие действия неприемлемы. Герцог подчеркнул, что с момента своего состояния в 1948 году Израиль стремится к миру. В контексте атаки он назвал Иран "империей зла" и заявил, что пришло время миру с этой империей столкнуться. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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