Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны
Президент Израиля Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны
© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израильский президент Ицхак Герцог назвал атаку Ирана "объявлением войны".
"Это все равно что настоящая война. Я имею в виду это объявление войны", - завил Герцог в интервью британскому телеканалу Sky News.
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Он также призвал мировых лидеров "дать ясно понять" Тегерану, что такие действия неприемлемы. Герцог подчеркнул, что с момента своего состояния в 1948 году Израиль стремится к миру. В контексте атаки он назвал Иран "империей зла" и заявил, что пришло время миру с этой империей столкнуться.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.