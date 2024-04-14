https://ria.ru/20240414/iran-1940012549.html

Пентагон прокомментировал атаку Ирана на Израиль

Пентагон прокомментировал атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Пентагон прокомментировал атаку Ирана на Израиль

Иран в ходе атаки на Израиль нарушил воздушное пространство соседей, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:47

2024-04-14T20:47

2024-04-14T20:47

в мире

иран

израиль

сирия

министерство обороны сша

армия обороны израиля (цахал)

оон

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Иран в ходе атаки на Израиль нарушил воздушное пространство соседей, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. "Атака Ирана полностью безответственна и грозит риском втягивания региона в дальнейший конфликт. В ходе этой атаки было нарушено воздушное пространство соседних арабских стран", - сообщил чиновник в ходе специального брифинга. "Наша задача состоит в том, чтобы добиться немедленной деэскалации напряженности и не допустить новых атак. Мы не ищем конфликта с Ираном, однако без колебаний примем меры для защиты наших сил и поддержки обороноспособности Израиля", - сказал высокопоставленный военный чиновник США.Оценивая последствия ночной атаки Ирана против Израиля, он отметил, что вооруженным силам США и Израиля удалось перехватить большую часть запущенных Ираном беспилотников и ракет, что позволило избежать серьезных разрушений на территории еврейского государства.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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в мире, иран, израиль, сирия, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение ситуации между ираном и израилем