Пентагон прокомментировал атаку Ирана на Израиль
Пентагон: Иран нарушил воздушное пространство соседей при атаке на Израиль
© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Иран в ходе атаки на Израиль нарушил воздушное пространство соседей, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Атака Ирана полностью безответственна и грозит риском втягивания региона в дальнейший конфликт. В ходе этой атаки было нарушено воздушное пространство соседних арабских стран", - сообщил чиновник в ходе специального брифинга.
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"Наша задача состоит в том, чтобы добиться немедленной деэскалации напряженности и не допустить новых атак. Мы не ищем конфликта с Ираном, однако без колебаний примем меры для защиты наших сил и поддержки обороноспособности Израиля", - сказал высокопоставленный военный чиновник США.
Оценивая последствия ночной атаки Ирана против Израиля, он отметил, что вооруженным силам США и Израиля удалось перехватить большую часть запущенных Ираном беспилотников и ракет, что позволило избежать серьезных разрушений на территории еврейского государства.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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