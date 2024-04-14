https://ria.ru/20240414/iran-1939981509.html

"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали в Европе ярость

"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали в Европе ярость - РИА Новости, 14.04.2024

"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали в Европе ярость

Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T16:32

2024-04-14T16:32

2024-04-14T18:05

в мире

обострение ситуации между ираном и израилем

иран

украина

израиль

россия

владимир зеленский

флориан филиппо

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Так он прокомментировал слова украинского президента о необходимости единого ответа на действия России и Ирана."Вот и все. Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к "единому глобальному ответу Ирану и России"! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!" — написал Филиппо.По мнению политика, такая позиция президента Украины неудивительна, так как ее разделяют и хозяева Зеленского."Не позволяйте никому попасться в эту грубую ловушку", — призвал Филиппо.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/odessa-1939979415.html

https://ria.ru/20240414/ssha-1939974167.html

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