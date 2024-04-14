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"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали в Европе ярость - РИА Новости, 14.04.2024
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16:32 14.04.2024 (обновлено: 18:05 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/iran-1939981509.html
"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали в Европе ярость
"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали в Европе ярость - РИА Новости, 14.04.2024
"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали в Европе ярость
Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:32
2024-04-14T18:05
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
иран
украина
израиль
россия
владимир зеленский
флориан филиппо
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Так он прокомментировал слова украинского президента о необходимости единого ответа на действия России и Ирана."Вот и все. Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к "единому глобальному ответу Ирану и России"! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!" — написал Филиппо.По мнению политика, такая позиция президента Украины неудивительна, так как ее разделяют и хозяева Зеленского."Не позволяйте никому попасться в эту грубую ловушку", — призвал Филиппо.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/odessa-1939979415.html
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в мире, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, украина, израиль, россия, владимир зеленский, флориан филиппо, нато, брикс, сирия
В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Иран, Украина, Израиль, Россия, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, НАТО, БРИКС, Сирия
"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали в Европе ярость

Филиппо: Зеленский призывал к мировой войне НАТО против БРИКС

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Так он прокомментировал слова украинского президента о необходимости единого ответа на действия России и Ирана.
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"Вот и все. Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к "единому глобальному ответу Ирану и России"! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!" — написал Филиппо.
По мнению политика, такая позиция президента Украины неудивительна, так как ее разделяют и хозяева Зеленского.
«
"Не позволяйте никому попасться в эту грубую ловушку", — призвал Филиппо.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемИранУкраинаИзраильРоссияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоНАТОБРИКССирия
 
 
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