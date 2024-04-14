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Иран заявил о пуске семи гиперзвуковых ракет по Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
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16:01 14.04.2024 (обновлено: 22:49 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/iran-1939978274.html
Иран заявил о пуске семи гиперзвуковых ракет по Израилю
Иран заявил о пуске семи гиперзвуковых ракет по Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
Иран заявил о пуске семи гиперзвуковых ракет по Израилю
Иранские ВС выпустили в ходе атаки по Израилю в ночь на воскресенье семь гиперзвуковых ракет, ни одна их них не была перехвачена израильскими ПВО, сообщает... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:01
2024-04-14T22:49
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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ТЕГЕРАН, 14 апр — РИА Новости. Иранские ВС выпустили в ходе атаки по Израилю в ночь на воскресенье семь гиперзвуковых ракет, ни одна их них не была перехвачена израильскими ПВО, сообщает иранский государственный телевизионный канал Press TV."По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем", — говорится в сообщении ТВ.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
иран
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН
Иран заявил о пуске семи гиперзвуковых ракет по Израилю

Press TV: Израиль не перехватил ни одной из семи иранских гиперзвуковых ракет

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
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ТЕГЕРАН, 14 апр — РИА Новости. Иранские ВС выпустили в ходе атаки по Израилю в ночь на воскресенье семь гиперзвуковых ракет, ни одна их них не была перехвачена израильскими ПВО, сообщает иранский государственный телевизионный канал Press TV.
"По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем", — говорится в сообщении ТВ.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
 
В миреИранИзраильОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООН
 
 
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