https://ria.ru/20240414/iran-1939973241.html

Источник: Тегеран заверил Анкару, что не намерен вновь атаковать Израиль

Источник: Тегеран заверил Анкару, что не намерен вновь атаковать Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Источник: Тегеран заверил Анкару, что не намерен вновь атаковать Израиль

Турция заявила Ирану, что выступает против шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе, Тегеран заверил в отсутствии намерений осуществить... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T15:31

2024-04-14T15:31

2024-04-14T15:31

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

хакан фидан

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ee7f0e12192c424084c05ffbc3a0a2d.jpg

СТАМБУЛ, 14 апр - РИА Новости. Турция заявила Ирану, что выступает против шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе, Тегеран заверил в отсутствии намерений осуществить новую атаку против Израиля, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. По словам источника, в воскресенье состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Хакана Фидана с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном. Фидан заявил, что Анкара не желает дальнейшей эскалации в регионе после ударов Ирана по Израилю. Турция "желает прекращения шагов, которые усилят напряженность", отметил министр. "Глава МИД Ирана Абдолллахиян заявил, что операция возмездия против Израиля завершена; Иран не предпримет никаких новых действий, если не подвергнется новым атакам. По его словам, в случае новой атаки на Иран ответ Тегерана будет мощнее", - заявил источник. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T15:31 true PT2M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), хакан фидан, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем