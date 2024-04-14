Источник: Тегеран заверил Анкару, что не намерен вновь атаковать Израиль
Глава МИД Ирана заверил Турцию, что операция возмездия против Израиля завершена
© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
СТАМБУЛ, 14 апр - РИА Новости. Турция заявила Ирану, что выступает против шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе, Тегеран заверил в отсутствии намерений осуществить новую атаку против Израиля, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
По словам источника, в воскресенье состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Хакана Фидана с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном. Фидан заявил, что Анкара не желает дальнейшей эскалации в регионе после ударов Ирана по Израилю. Турция "желает прекращения шагов, которые усилят напряженность", отметил министр.
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"Глава МИД Ирана Абдолллахиян заявил, что операция возмездия против Израиля завершена; Иран не предпримет никаких новых действий, если не подвергнется новым атакам. По его словам, в случае новой атаки на Иран ответ Тегерана будет мощнее", - заявил источник.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.