https://ria.ru/20240414/iran-1939945203.html

В иранских аэропортах отменили рейсы до утра понедельника

В иранских аэропортах отменили рейсы до утра понедельника - РИА Новости, 14.04.2024

В иранских аэропортах отменили рейсы до утра понедельника

Рейсы в аэропорту Тегерана "Мехрабад", а также в городах Шираз, Исфахан и ряде других отменены до утра понедельника, передает агентство Mehr. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:23

2024-04-14T12:23

2024-04-14T12:29

в мире

тегеран (город)

сирия

исфахан

бушерская аэс

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейсы в аэропорту Тегерана "Мехрабад", а также в городах Шираз, Исфахан и ряде других отменены до утра понедельника, передает агентство Mehr. "После продления выдачи авиационных извещений рейсы аэропортов "Мехрабад", Шираза, Исфахана, Бушера и аэропортов западной части страны отменены до 6 утра (5.30 мск - ред.) завтра", - говорится в сообщении агентства. Ранее сообщалось, что приостановка работы тегеранского аэропорта "Мехрабад" и отмена всех рейсов в нем продлены до полудня воскресенья по местному времени. Агентство ISNA, в свою очередь, со ссылкой на генерального директора авиагавани сообщает об отмене до 6 часов утра понедельника всех рейсов в Международном аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/aviatsiya-1939940274.html

https://ria.ru/20240414/reys-1939923608.html

тегеран (город)

сирия

исфахан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T12:23 true PT2M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тегеран (город), сирия, исфахан, бушерская аэс, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году