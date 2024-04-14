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В иранских аэропортах отменили рейсы до утра понедельника - РИА Новости, 14.04.2024
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12:23 14.04.2024 (обновлено: 12:29 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/iran-1939945203.html
В иранских аэропортах отменили рейсы до утра понедельника
В иранских аэропортах отменили рейсы до утра понедельника - РИА Новости, 14.04.2024
В иранских аэропортах отменили рейсы до утра понедельника
Рейсы в аэропорту Тегерана "Мехрабад", а также в городах Шираз, Исфахан и ряде других отменены до утра понедельника, передает агентство Mehr. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:23
2024-04-14T12:29
в мире
тегеран (город)
сирия
исфахан
бушерская аэс
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейсы в аэропорту Тегерана "Мехрабад", а также в городах Шираз, Исфахан и ряде других отменены до утра понедельника, передает агентство Mehr. "После продления выдачи авиационных извещений рейсы аэропортов "Мехрабад", Шираза, Исфахана, Бушера и аэропортов западной части страны отменены до 6 утра (5.30 мск - ред.) завтра", - говорится в сообщении агентства. Ранее сообщалось, что приостановка работы тегеранского аэропорта "Мехрабад" и отмена всех рейсов в нем продлены до полудня воскресенья по местному времени. Агентство ISNA, в свою очередь, со ссылкой на генерального директора авиагавани сообщает об отмене до 6 часов утра понедельника всех рейсов в Международном аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/aviatsiya-1939940274.html
https://ria.ru/20240414/reys-1939923608.html
тегеран (город)
сирия
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, тегеран (город), сирия, исфахан, бушерская аэс, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тегеран (город), Сирия, Исфахан, Бушерская АЭС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В иранских аэропортах отменили рейсы до утра понедельника

Mehr: рейсы в аэропортах Тегерана, Шираза, Бушера отменили до утра понедельника

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейсы в аэропорту Тегерана "Мехрабад", а также в городах Шираз, Исфахан и ряде других отменены до утра понедельника, передает агентство Mehr.
"После продления выдачи авиационных извещений рейсы аэропортов "Мехрабад", Шираза, Исфахана, Бушера и аэропортов западной части страны отменены до 6 утра (5.30 мск - ред.) завтра", - говорится в сообщении агентства.
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Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты гражданской авиации
Вчера, 11:54
Ранее сообщалось, что приостановка работы тегеранского аэропорта "Мехрабад" и отмена всех рейсов в нем продлены до полудня воскресенья по местному времени.
Агентство ISNA, в свою очередь, со ссылкой на генерального директора авиагавани сообщает об отмене до 6 часов утра понедельника всех рейсов в Международном аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреТегеран (город)СирияИсфаханБушерская АЭСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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