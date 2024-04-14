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В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
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10:15 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/iran-1939924576.html
В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю
В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю
Удары Ирана по Израилю после атаки на его диппредставительство в Дамаске были прогнозируемыми, произошедшее - серьезная эскалация на Ближнем Востоке, заявил РИА РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T10:15
2024-04-14T10:15
в мире
иран
израиль
сирия
алексей чепа
госдума рф
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удары Ирана по Израилю после атаки на его диппредставительство в Дамаске были прогнозируемыми, произошедшее - серьезная эскалация на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. "Ситуация, в принципе, прогнозируемая &lt;...&gt; после нападения на консульство Ирана в Дамаске... Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке", - сказал он агентству. По мнению депутата, вслед за Ираном более агрессивную политику могут начать проводить ХАМАС и Йемен. "Ситуация на Ближнем Востоке и в мире, в целом, конечно, обострится. Это сейчас приведет к скачку энергетических цен, это скажется на экономическом положении в мире", - добавил парламентарий. Как считает Чепа, спорные вопросы нужно решать всем вместе за столом переговоров. "Вот это не делалось... Это приводит к обострению ситуации... Я думаю, что напряжение будет возрастать", - заключил он. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/rynki-1939913095.html
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иран
израиль
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, иран, израиль, сирия, алексей чепа, госдума рф, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Алексей Чепа, Госдума РФ, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю

Депутат Госдумы Чепа: удары Ирана по Израилю были прогнозируемыми

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удары Ирана по Израилю после атаки на его диппредставительство в Дамаске были прогнозируемыми, произошедшее - серьезная эскалация на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
"Ситуация, в принципе, прогнозируемая <...> после нападения на консульство Ирана в Дамаске... Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке", - сказал он агентству.
По мнению депутата, вслед за Ираном более агрессивную политику могут начать проводить ХАМАС и Йемен.
«
"Ситуация на Ближнем Востоке и в мире, в целом, конечно, обострится. Это сейчас приведет к скачку энергетических цен, это скажется на экономическом положении в мире", - добавил парламентарий.
Как считает Чепа, спорные вопросы нужно решать всем вместе за столом переговоров. "Вот это не делалось... Это приводит к обострению ситуации... Я думаю, что напряжение будет возрастать", - заключил он.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСирияАлексей ЧепаГосдума РФХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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