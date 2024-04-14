В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю
Депутат Госдумы Чепа: удары Ирана по Израилю были прогнозируемыми
© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удары Ирана по Израилю после атаки на его диппредставительство в Дамаске были прогнозируемыми, произошедшее - серьезная эскалация на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
"Ситуация, в принципе, прогнозируемая <...> после нападения на консульство Ирана в Дамаске... Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке", - сказал он агентству.
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"Ситуация на Ближнем Востоке и в мире, в целом, конечно, обострится. Это сейчас приведет к скачку энергетических цен, это скажется на экономическом положении в мире", - добавил парламентарий.
Как считает Чепа, спорные вопросы нужно решать всем вместе за столом переговоров. "Вот это не делалось... Это приводит к обострению ситуации... Я думаю, что напряжение будет возрастать", - заключил он.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.