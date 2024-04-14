https://ria.ru/20240414/iran-1939924576.html

В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю

В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю - РИА Новости, 14.04.2024

В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю

Удары Ирана по Израилю после атаки на его диппредставительство в Дамаске были прогнозируемыми, произошедшее - серьезная эскалация на Ближнем Востоке, заявил РИА РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:15

2024-04-14T10:15

2024-04-14T10:15

в мире

иран

израиль

сирия

алексей чепа

госдума рф

хамас

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удары Ирана по Израилю после атаки на его диппредставительство в Дамаске были прогнозируемыми, произошедшее - серьезная эскалация на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. "Ситуация, в принципе, прогнозируемая <...> после нападения на консульство Ирана в Дамаске... Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке", - сказал он агентству. По мнению депутата, вслед за Ираном более агрессивную политику могут начать проводить ХАМАС и Йемен. "Ситуация на Ближнем Востоке и в мире, в целом, конечно, обострится. Это сейчас приведет к скачку энергетических цен, это скажется на экономическом положении в мире", - добавил парламентарий. Как считает Чепа, спорные вопросы нужно решать всем вместе за столом переговоров. "Вот это не делалось... Это приводит к обострению ситуации... Я думаю, что напряжение будет возрастать", - заключил он. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/rynki-1939913095.html

https://ria.ru/20240414/bolton-1939914317.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T10:15 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, сирия, алексей чепа, госдума рф, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем