https://ria.ru/20240414/iran-1939900190.html

В Иране заявили, что все цели атаки успешно поражены

В Иране заявили, что все цели атаки успешно поражены - РИА Новости, 14.04.2024

В Иране заявили, что все цели атаки успешно поражены

Иран заявил, что все цели, по которым он нанес удар в Израиле, относились к военным объектам, передаёт иранское информационное агентство Press TV. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:29

2024-04-14T07:29

2024-04-14T10:48

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иран заявил, что все цели, по которым он нанес удар в Израиле, относились к военным объектам, передаёт иранское информационное агентство Press TV.Ранее агентство IRNA передавало, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) назвал атаку с помощью дронов и ракет по "оккупированным" Израилем территориям "успешной". Отмечается, что пуск дронов и ракет является частью операции "Правдивое обещание" по "наказанию" Израиля."Все цели операции "Правдивое обещание" являлись израильскими военными объектами", - говорится в сообщении агентства.КСИР заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

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