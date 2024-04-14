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В Иране заявили, что все цели атаки успешно поражены - РИА Новости, 14.04.2024
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07:29 14.04.2024 (обновлено: 10:48 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/iran-1939900190.html
В Иране заявили, что все цели атаки успешно поражены
В Иране заявили, что все цели атаки успешно поражены - РИА Новости, 14.04.2024
В Иране заявили, что все цели атаки успешно поражены
Иран заявил, что все цели, по которым он нанес удар в Израиле, относились к военным объектам, передаёт иранское информационное агентство Press TV. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:29
2024-04-14T10:48
иран
израиль
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иран заявил, что все цели, по которым он нанес удар в Израиле, относились к военным объектам, передаёт иранское информационное агентство Press TV.Ранее агентство IRNA передавало, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) назвал атаку с помощью дронов и ракет по "оккупированным" Израилем территориям "успешной". Отмечается, что пуск дронов и ракет является частью операции "Правдивое обещание" по "наказанию" Израиля."Все цели операции "Правдивое обещание" являлись израильскими военными объектами", - говорится в сообщении агентства.КСИР заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
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иран, израиль, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия
Иран, Израиль, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия
В Иране заявили, что все цели атаки успешно поражены

КСИР Ирана: все цели атаки в Израиле относились к армии, они успешно поражены

© AFP 2024 / ATTA KENAREМужчина целует копию стрелкового боеприпаса на площади в центре Тегерана реагируя на воздушную атаку Ирана на Израиль. 14 апреля 2024
Мужчина целует копию стрелкового боеприпаса на площади в центре Тегерана реагируя на воздушную атаку Ирана на Израиль. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AFP 2024 / ATTA KENARE
Мужчина целует копию стрелкового боеприпаса на площади в центре Тегерана реагируя на воздушную атаку Ирана на Израиль. 14 апреля 2024
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иран заявил, что все цели, по которым он нанес удар в Израиле, относились к военным объектам, передаёт иранское информационное агентство Press TV.
Ранее агентство IRNA передавало, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) назвал атаку с помощью дронов и ракет по "оккупированным" Израилем территориям "успешной". Отмечается, что пуск дронов и ракет является частью операции "Правдивое обещание" по "наказанию" Израиля.
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"Все цели операции "Правдивое обещание" являлись израильскими военными объектами", - говорится в сообщении агентства.
КСИР заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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ИранИзраильВ миреОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирия
 
 
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