В Иране заявили, что все цели атаки успешно поражены
КСИР Ирана: все цели атаки в Израиле относились к армии, они успешно поражены
© AFP 2024 / ATTA KENAREМужчина целует копию стрелкового боеприпаса на площади в центре Тегерана реагируя на воздушную атаку Ирана на Израиль. 14 апреля 2024
Мужчина целует копию стрелкового боеприпаса на площади в центре Тегерана реагируя на воздушную атаку Ирана на Израиль. 14 апреля 2024
ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иран заявил, что все цели, по которым он нанес удар в Израиле, относились к военным объектам, передаёт иранское информационное агентство Press TV.
Ранее агентство IRNA передавало, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) назвал атаку с помощью дронов и ракет по "оккупированным" Израилем территориям "успешной". Отмечается, что пуск дронов и ракет является частью операции "Правдивое обещание" по "наказанию" Израиля.
"Все цели операции "Правдивое обещание" являлись израильскими военными объектами", - говорится в сообщении агентства.
КСИР заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.