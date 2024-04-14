https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html

Жители Тегерана отмечают атаку Ирана против Израиля

Жители Тегерана отмечают атаку Ирана против Израиля - РИА Новости, 14.04.2024

Жители Тегерана отмечают атаку Ирана против Израиля

Жители иранской столицы устроили торжества по случаю атаки Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) по территории Израиля в ответ на РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T04:18

2024-04-14T04:18

2024-04-14T04:18

в мире

иран

израиль

сирия

али хаменеи

касем сулеймани

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Жители иранской столицы устроили торжества по случаю атаки Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля, передает корреспондент РИА Новости в Тегеране. В атаке, о которой КСИР заявил в ночь на воскресенье, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Как минимум в трех точках иранской столицы - на площади Фелестин (Палестины), перед посольством Великобритании и перед главным входом в Тегеранский университет - проходят стихийные митинги, в каждом из которых принимают участие от нескольких десятков до сотни человек. Они скандируют лозунги "Смерть Израилю!", "Смерть США!", "Смерть Великобритании!", "Смерть противникам Исламской Республики (Иран - ред.)!", "Смерть сионизму!". Ведущие митингов в своих выступлениях стыдят Вашингтон за поддержку Тель-Авива и призывают присутствующих выкрикивать лозунги "так громко, чтобы те долетели до Израиля". Короткие рифмованные лозунги, произносимые ведущими, подхватывают, повторяя, присутствующие на митинге. Также люди скандируют "Эй, армия имама Махди (последний из шиитских имамов - ред.), будь готова!". Многие демонстранты в знак поддержки Палестины, оккупированной Израилем, носят "арафатку" - платок с традиционным палестинским рисунком. В руках у значительного числа участников митинга флаги Ирана, Палестины, ливанского движения "Хезболлах" и флаги с надписью "Армия Кудса (арабское название Иерусалима - ред.)". Также митингующие держат портреты предыдущего и действующего Верховных лидеров Ирана - имама Рухоллы Хомейни и аятоллы Али Хаменеи - и изображения известного командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани, погибшего в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В городе ощущается праздничная атмосфера: периодически в небе видны огни фейерверков, машины и мотоциклы на улицах гудят, исполняя особый мотив, который в обычные дни часто можно услышать от проезжающих по улицам свадебных кортежей. Многие водители украшают свои транспортные средства флагами Ирана и Палестины, поэтому движение на улицах приобретает характер праздничного авто- и мотопробега. На некоторых машинах установлены громкоговорители, из которых транслируются патриотические песни. Ранее иранское информационное агентство Fars сообщило, что сотни граждан Ирана проводят митинг в разных точках Тегерана в поддержку ответного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделение элитных ВС) Ирана на атаку израильских ВВС по посольству республики в Дамаске. Помимо иранской столицы, как сообщает иранское государственное телевидение, митинги проводятся также в десятках других городах Ирана, в частности в Куме, Кермане и Исфахане. Первого апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240414/rakety-1939884404.html

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в мире, иран, израиль, сирия, али хаменеи, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем