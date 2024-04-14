https://ria.ru/20240414/guterresh-1940027463.html

Гутерреш прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Гутерреш прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024

Гутерреш прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, пришло время для деэскалации и максимальной сдержанности, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:14

2024-04-14T23:14

2024-04-14T23:14

в мире

иран

израиль

сирия

антониу гутерреш

оон

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

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ООН, 14 апр - РИА Новости. Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, пришло время для деэскалации и максимальной сдержанности, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании Совета Безопасности после атаки Ирана на Израиль. "Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации. Сейчас настало время максимальной сдержанности", - сказал Гутерреш. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/israel-1940021902.html

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в мире, иран, израиль, сирия, антониу гутерреш, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем