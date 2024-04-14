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"Дно снова пробито". Захарова высмеяла новый закон в Германии
"Дно снова пробито". Захарова высмеяла новый закон в Германии - РИА Новости, 14.04.2024
"Дно снова пробито". Захарова высмеяла новый закон в Германии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый закон в ФРГ, позволяющий менять пол раз в год, отметила, что "дно снова пробито". РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T21:10
2024-04-14T21:10
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый закон в ФРГ, позволяющий менять пол раз в год, отметила, что "дно снова пробито". Ранее издание Bild сообщило, что нижняя палата парламента Германии приняла в пятницу закон, позволяющий людям менять пол каждый год. "Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат акцентировала внимание на том, что подросткам после достижения 14 лет не нужно будет согласие родителей на смену пола. "Почему только раз в год?" - спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить", - добавила Захарова.
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"Дно снова пробито". Захарова высмеяла новый закон в Германии
Захарова иронично отреагировала на закон ФРГ о возможности менять пол раз в год
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый закон
в ФРГ, позволяющий менять пол раз в год, отметила, что "дно снова пробито".
Ранее издание Bild сообщило, что нижняя палата парламента Германии приняла в пятницу закон, позволяющий людям менять пол каждый год.
"Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат акцентировала внимание на том, что подросткам после достижения 14 лет не нужно будет согласие родителей на смену пола.
"Почему только раз в год?" - спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить", - добавила Захарова.