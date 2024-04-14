Рейтинг@Mail.ru
ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/gladkov-1939946088.html
ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки
ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 14.04.2024
ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Более 30 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:29
2024-04-14T12:29
происшествия
белгородская область
корочанский район
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934627537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6d0f7379b9ea09edb06068be515cf98a.jpg
БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Более 30 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 13 апреля четыре района области были обстреляны 19 снарядами. Также регион подвергся атакам с помощью 5 беспилотников, с дронов было сброшено 11 взрывных устройств. Кроме того, в Корочанском районе и Яковлевском округе обнаружены взрывоопасные предметы, оперативные службы оцепили территории. Повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 5 частных домах, 2 транспортных средствах, инфраструктурном объекте связи и административном здании. "В Белгородском районе в поле между селом Щетиновка и поселком Октябрьский противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист… После оказания необходимой медицинской помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение. Повреждены трактор, "Камаз" и надворная постройка. По селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Мясоедово и поселком Разумное системой ПВО сбито по одному БПЛА противника", - написал Гладков. Он добавил, что на окраине села Богун-Городок Борисовского района с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Как отметил глава региона, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. На окраине села Дроновка с дрона сброшено 4 взрывных устройства, еще 4 взрывных устройства сброшено на инфраструктурный объект связи. "В Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938432694.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
белгородская область
корочанский район
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934627537_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af9712261546c0ccc86330974a4a7740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, корочанский район, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Корочанский район, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ за сутки более 30 раз атаковали территорию Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Более 30 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 13 апреля четыре района области были обстреляны 19 снарядами. Также регион подвергся атакам с помощью 5 беспилотников, с дронов было сброшено 11 взрывных устройств. Кроме того, в Корочанском районе и Яковлевском округе обнаружены взрывоопасные предметы, оперативные службы оцепили территории. Повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 5 частных домах, 2 транспортных средствах, инфраструктурном объекте связи и административном здании.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
При украинском обстреле в Белгороде получили повреждения более 200 квартир
7 апреля, 19:08
Белгородском районе в поле между селом Щетиновка и поселком Октябрьский противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист… После оказания необходимой медицинской помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение. Повреждены трактор, "Камаз" и надворная постройка. По селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Мясоедово и поселком Разумное системой ПВО сбито по одному БПЛА противника", - написал Гладков.
Он добавил, что на окраине села Богун-Городок Борисовского района с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Как отметил глава региона, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. На окраине села Дроновка с дрона сброшено 4 взрывных устройства, еще 4 взрывных устройства сброшено на инфраструктурный объект связи.
"В Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьКорочанский районБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала