ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Гладков: ВСУ за сутки более 30 раз атаковали территорию Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Более 30 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 13 апреля четыре района области были обстреляны 19 снарядами. Также регион подвергся атакам с помощью 5 беспилотников, с дронов было сброшено 11 взрывных устройств. Кроме того, в Корочанском районе и Яковлевском округе обнаружены взрывоопасные предметы, оперативные службы оцепили территории. Повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 5 частных домах, 2 транспортных средствах, инфраструктурном объекте связи и административном здании.
"В Белгородском районе в поле между селом Щетиновка и поселком Октябрьский противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист… После оказания необходимой медицинской помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение. Повреждены трактор, "Камаз" и надворная постройка. По селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Мясоедово и поселком Разумное системой ПВО сбито по одному БПЛА противника", - написал Гладков.
Он добавил, что на окраине села Богун-Городок Борисовского района с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Как отметил глава региона, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. На окраине села Дроновка с дрона сброшено 4 взрывных устройства, еще 4 взрывных устройства сброшено на инфраструктурный объект связи.
"В Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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