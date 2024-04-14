https://ria.ru/20240414/gladkov-1939946088.html

ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 14.04.2024

ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Более 30 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:29

2024-04-14T12:29

2024-04-14T12:29

происшествия

белгородская область

корочанский район

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Более 30 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 13 апреля четыре района области были обстреляны 19 снарядами. Также регион подвергся атакам с помощью 5 беспилотников, с дронов было сброшено 11 взрывных устройств. Кроме того, в Корочанском районе и Яковлевском округе обнаружены взрывоопасные предметы, оперативные службы оцепили территории. Повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 5 частных домах, 2 транспортных средствах, инфраструктурном объекте связи и административном здании. "В Белгородском районе в поле между селом Щетиновка и поселком Октябрьский противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист… После оказания необходимой медицинской помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение. Повреждены трактор, "Камаз" и надворная постройка. По селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Мясоедово и поселком Разумное системой ПВО сбито по одному БПЛА противника", - написал Гладков. Он добавил, что на окраине села Богун-Городок Борисовского района с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Как отметил глава региона, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. На окраине села Дроновка с дрона сброшено 4 взрывных устройства, еще 4 взрывных устройства сброшено на инфраструктурный объект связи. "В Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938432694.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгородская область

корочанский район

белгородский район

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происшествия, белгородская область, корочанский район, белгородский район, вячеслав гладков