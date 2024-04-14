https://ria.ru/20240414/genom-1939319153.html

"Мутация по плану". К чему привели опыты одиозного ученого из Китая

"Мутация по плану". К чему привели опыты одиозного ученого из Китая - РИА Новости, 14.04.2024

"Мутация по плану". К чему привели опыты одиозного ученого из Китая

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, осужденный на родине за опасный генетический эксперимент, возобновил работу с человеческими эмбрионами. Мировое научное сообщество РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:00

2024-04-14T08:00

2024-04-14T08:02

наука

биология

генетика

днк

геном

хэ цзянькуй

вич

медицина

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Китайский ученый Хэ Цзянькуй, осужденный на родине за опасный генетический эксперимент, возобновил работу с человеческими эмбрионами. Мировое научное сообщество не только не одобряет его опыты, но и сомневается в полученных результатах.Шокирующая новостьИзобретение метода CRISPR-Cas9 дало человечеству мощный инструмент изменения самой основы жизни — ДНК. Недаром технологию называют "генетическими ножницами". На человеческих эмбрионах ее применяют с 2015-го, но эксперименты всегда прерывали на ранней стадии.В ноябре 2018-го в американском издании MIT Technology review сообщили, что в Китае набирают добровольцев для испытаний CRISPR-Cas9. Требуются семейные пары с ВИЧ-положительным отцом и здоровой матерью, которые хотят иметь детей. У зачатых в пробирке эмбрионов редактируют ДНК, чтобы сделать их невосприимчивыми к смертельной инфекции, и затем подсаживают в матку. Руководит исследованием ученый из Южного университета науки и технологий Китая (Шэньчжень) Хэ Цзянькуй.Это было накануне Международного саммита по редактированию генома человека в Гонконге, где у Хэ планировался доклад. Но, поскольку секрет раскрыли, он поспешил дать пояснения, записав ролики на YouТube и пообщавшись с журналистом Associated Press. Ученый сказал, что в Китае родились две девочки-двойняшки с отредактированным геномом. Их обозначили псевдонимами Лулу и Нана. Вскоре на свет появится еще один ребенок.Зачем понадобился эксперимент над людьмиЭто вызвало шок в научной среде и шквал критики. В большинстве стран генетические эксперименты над людьми запрещены. Китайские власти инициировали расследование."Доктор Хэ организовал группу с привлечением иностранного персонала и с июня 2016-го, сознательно ускользая от проверок, редактировал геном человеческих эмбрионов для репродукционных целей, что запрещено в Китае", — утверждали в агентстве Синьхуа.Хэ Цзянькуй — совсем не простой ученый. По образованию он физик, учился в США, там заинтересовался генетикой. По программе талантов его вернули домой и буквально осыпали грантами, премиями. Он открыл несколько лабораторий. Его личное состояние оценивали в миллиарды юаней.Хэ оправдывался стремлением избавить мир от опасных заболеваний. "Сделать людей лучше" — так назвали посвященный ему документальный фильм, вышедший в 2022-м.Как отмечают в обзоре ученые из Китая, Сингапура и Великобритании, Хэ Цзянькуя нельзя назвать безумным одиночкой. К этому все было готово. В мире развернулось соревнование на фоне биотехнологической революции, в котором явно обозначились два лидера: США и Китай. В Америке более жесткое регулирование, в КНР вести подобные работы было легче. И в целом население там поддерживает генное редактирование в медицинских целях, в клиниках массово лечат стволовыми клетками, экспериментируют с генной терапией рака. В одном из ранних интервью компании CCTV Хэ говорил об изобретении машины по секвенированию генома, которая "обгонит Запад".Это еще не все. Как выяснилось позже, Хэ делился результатами с довольно широким кругом доверенных лиц — учеными, предпринимателями. Среди них, например, Майкл Дим из Университета Райс в Хьюстоне (был профессором Хэ) и Юй Цзюнь, основатель Геномного института Китайской академии наук. Хотя далеко не все одобряли его действия, никто не допустил утечки. Дженнифер Дудна, первооткрыватель метода CRISPR, которой Хэ рассказал о рождении генно-модифицированных детей, сначала ему не поверила.В декабре 2019-го дело передали в суд. Хэ и двоих его коллег осудили за нелегальную медицинскую практику. Ученый провел за решеткой три года, растерял научную репутацию, лишился университетской должности и бизнеса. В западных СМИ его называли "китайским Франкенштейном, "негодяем", "бесконечно аморальным". "Хэ бросили под автобус" многие из тех, кому он доверял, — так выразился биоэтик Уильям Херлбут из Стэнфорда, его знакомый. Сам Хэ в беседе с The Guardian после освобождения признался, что поспешил с этим экспериментом.Как изменили геном детейВИЧ проникает в организм, заражая белые кровяные тельца. Этому помогают собственные рецепторы человека — CCR5. Если их нет, вирус бессилен. И такие люди есть, их примерно десять процентов на планете. Хэ хотел искусственно "выключить" ген CCR5. Он уверял, что мутация (delta32) защитит детей от инфекции. Однако, как пишет Вера Рапозо из Университета Макао, сперматозоиды очищают от вируса в процессе искусственного оплодотворения, то есть риск заражения был минимален.Хэ никогда не публиковал в научных журналах описание эксперимента. О нем известно только из презентации на саммите. Внимательный анализ показал, что редактирование генома как минимум у одного ребенка выполнено не полностью — удалена лишь одна копия гена. Это может привести к заражению ВИЧ, но болезнь будет развиваться медленнее. Кроме того, добавляет французский исследователь Бертран Жордан, у ребенка с обеими удаленными копиями CCR5 возникла случайная мутация между генами. Тем не менее оба эмбриона имплантировали матери.Все это заставляет задуматься над истинными мотивами эксперимента. Скорее всего, считает Рапозо, ученые намеревались следить за развитием детей с разными мутациями.Жордан полагает, что технически эксперимент, по-видимому, удался, но расценивает его как первую генетическую манипуляцию над людьми и их потомками с неизвестным результатом и грубым нарушением этики.Международное сообщество располагает лишь косвенными сведениями о последствиях внесенных мутаций — из экспериментов над животными. Есть, к примеру, данные, что удаление гена CCR5 увеличивает риск заражения лихорадкой Западного Нила и тяжелой формой гриппа. С другой стороны, недавние опыты на мышах продемонстрировали, что эта мутация делает их умнее. Люди с врожденной делецией гена быстрее восстанавливаются после инсульта.Дети, рожденные в эксперименте, живут в своих семьях обычной жизнью. По словам Хэ, они полностью здоровы, Лулу и Нана ходят в детский садик. Третий ребенок, увидевший свет в 2019-м, тоже девочка."Анализ их геномов показал, что внесены только запланированные мутации. Это подтверждает безопасность генетического редактирования. Я горжусь, что помог семьям родить здоровых детей", — заявил на днях Хэ в интервью японской газете. Ученый сообщил, что возобновил исследования по редактированию эмбрионов человека, несмотря на их неоднозначное восприятие обществом. Теперь он сосредоточится на лечении редких наследственных болезней — миодистрофии Дюшенна, семейных форм Альцгеймера.

https://ria.ru/20181018/1530949087.html

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Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, генетика, днк, геном, хэ цзянькуй, вич, медицина, болезнь альцгеймера