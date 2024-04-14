https://ria.ru/20240414/gendelman-1939880255.html

Ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима, заявили в Израиле

Ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима, заявили в Израиле - РИА Новости, 14.04.2024

Ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима, заявили в Израиле

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:53

2024-04-14T02:53

2024-04-14T02:53

в мире

израиль

иерусалим

биньямин нетаньяху

офир гендельман

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. "Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама", - написал Офир Гендельман на арабском языке в социальной сети Х. К посту он приложил видео, на котором, предположительно, запечатлен момент перехвата и опознается силуэт иерусалимского Старого города.

https://ria.ru/20240414/smi-1939879917.html

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в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, офир гендельман, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем