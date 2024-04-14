Рейтинг@Mail.ru
Ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима, заявили в Израиле - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/gendelman-1939880255.html
Ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима, заявили в Израиле
Ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима, заявили в Израиле - РИА Новости, 14.04.2024
Ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима, заявили в Израиле
Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:53
2024-04-14T02:53
в мире
израиль
иерусалим
биньямин нетаньяху
офир гендельман
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908020472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_98b046418e325a1162e8b15c5ab0ff72.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. "Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама", - написал Офир Гендельман на арабском языке в социальной сети Х. К посту он приложил видео, на котором, предположительно, запечатлен момент перехвата и опознается силуэт иерусалимского Старого города.
https://ria.ru/20240414/smi-1939879917.html
израиль
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908020472_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6ff9eaf9a54f10f06bd21101d805507e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, офир гендельман, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Офир Гендельман, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима, заявили в Израиле

Советник Нетаньяху: ПВО Израиля сбили ракету Ирана при атаке центра Иерусалима

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями.
"Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама", - написал Офир Гендельман на арабском языке в социальной сети Х.
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Израиль с союзниками перехватили почти все беспилотники Ирана, пишут СМИ
02:50
К посту он приложил видео, на котором, предположительно, запечатлен момент перехвата и опознается силуэт иерусалимского Старого города.
 
В миреИзраильИерусалимБиньямин НетаньяхуОфир ГендельманОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала