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Российский борт первым после открытия неба сел в аэропорту Тель-Авива - РИА Новости, 14.04.2024
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13:03 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/flightradar24-1939950807.html
Российский борт первым после открытия неба сел в аэропорту Тель-Авива
Российский борт первым после открытия неба сел в аэропорту Тель-Авива - РИА Новости, 14.04.2024
Российский борт первым после открытия неба сел в аэропорту Тель-Авива
Российский борт авиакомпании Red Wings первым совершил посадку в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион после открытия Израилем воздушного пространства, закрытого на... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:03
2024-04-14T13:03
в мире
израиль
иран
тель-авив
flightradar24
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский борт авиакомпании Red Wings первым совершил посадку в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион после открытия Израилем воздушного пространства, закрытого на фоне ударов Ирана, следует из данных портала Flightradar24. Согласно информации Flightradar24 и аэропорта Бен-Гурион, рейс WZ011, летевший в Тель-Авив из Санкт-Петербурга через Сочи, приземлился в Израиле почти без опоздания в 9.58. На сайте воздушной гавани указывается, что по расписанию рейс должен был прибыть в страну в 9.55. Российский борт стал первым совершившим посадку самолетом после открытия Израилем неба. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на администрацию аэропортов передало, что Израиль открыл воздушное пространство для авиации с 04.30 GMT (07.30 мск). Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона на три часа из-за угрозы атаки со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
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в мире, израиль, иран, тель-авив, flightradar24, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Flightradar24, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Российский борт первым после открытия неба сел в аэропорту Тель-Авива

Flightradar24: самолет Red Wings первым сел в Тель-Авиве после открытия неба

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings в небе
Самолет авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский борт авиакомпании Red Wings первым совершил посадку в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион после открытия Израилем воздушного пространства, закрытого на фоне ударов Ирана, следует из данных портала Flightradar24.
Согласно информации Flightradar24 и аэропорта Бен-Гурион, рейс WZ011, летевший в Тель-Авив из Санкт-Петербурга через Сочи, приземлился в Израиле почти без опоздания в 9.58. На сайте воздушной гавани указывается, что по расписанию рейс должен был прибыть в страну в 9.55. Российский борт стал первым совершившим посадку самолетом после открытия Израилем неба.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на администрацию аэропортов передало, что Израиль открыл воздушное пространство для авиации с 04.30 GMT (07.30 мск).
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона на три часа из-за угрозы атаки со стороны Ирана.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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