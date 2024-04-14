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Глава Евросовета призвал избежать эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
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01:46 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/evrosoyuz-1939873955.html
Глава Евросовета призвал избежать эскалации на Ближнем Востоке
Глава Евросовета призвал избежать эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
Глава Евросовета призвал избежать эскалации на Ближнем Востоке
Глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X призвал сделать все возможное, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке после атаки Ирана по израильским целями. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:46
2024-04-14T01:46
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X призвал сделать все возможное, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке после атаки Ирана по израильским целями. "Необходимо сделать все возможное для предотвращения дальнейшей региональной эскалации. Следует избегать большего кровопролития. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией совместно с нашими партнерами", - написал Мишель. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил иранскую атаку на Израиль, назвав ее "беспрецедентной эскалацией". Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по израильским целям в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/oon-1939873081.html
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в мире, иран, сирия, израиль, шарль мишель, жозеп боррель, евросовет, евросоюз, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Сирия, Израиль, Шарль Мишель, Жозеп Боррель, Евросовет, Евросоюз, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Глава Евросовета призвал избежать эскалации на Ближнем Востоке

Глава Евросовета Мишель призвал не допустить эскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШарль Мишель
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X призвал сделать все возможное, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке после атаки Ирана по израильским целями.
"Необходимо сделать все возможное для предотвращения дальнейшей региональной эскалации. Следует избегать большего кровопролития. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией совместно с нашими партнерами", - написал Мишель.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю
01:37
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил иранскую атаку на Израиль, назвав ее "беспрецедентной эскалацией".
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по израильским целям в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ
01:42
 
В миреИранСирияИзраильШарль МишельЖозеп БоррельЕвросоветЕвросоюзКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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