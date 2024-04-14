https://ria.ru/20240414/evrosoyuz-1939873955.html

Глава Евросовета призвал избежать эскалации на Ближнем Востоке

Глава Евросовета призвал избежать эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024

Глава Евросовета призвал избежать эскалации на Ближнем Востоке

Глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X призвал сделать все возможное, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке после атаки Ирана по израильским целями. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:46

2024-04-14T01:46

2024-04-14T01:46

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X призвал сделать все возможное, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке после атаки Ирана по израильским целями. "Необходимо сделать все возможное для предотвращения дальнейшей региональной эскалации. Следует избегать большего кровопролития. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией совместно с нашими партнерами", - написал Мишель. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил иранскую атаку на Израиль, назвав ее "беспрецедентной эскалацией". Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по израильским целям в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/oon-1939873081.html

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