https://ria.ru/20240414/evakuatsiya-1940013293.html

В Оренбургской области эвакуировали более 16,5 тысячи человек

В Оренбургской области эвакуировали более 16,5 тысячи человек - РИА Новости, 14.04.2024

В Оренбургской области эвакуировали более 16,5 тысячи человек

Свыше 16,5 тысячи человек эвакуированы из жилых домов и с приусадебных участков на территориях, частично затопленных в Оренбургской области, сообщило... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:55

2024-04-14T20:55

2024-04-14T21:00

оренбургская область

происшествия

прорыв дамбы в орске

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ОРЕНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Свыше 16,5 тысячи человек эвакуированы из жилых домов и с приусадебных участков на территориях, частично затопленных в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале."С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4 648 детей. Из них 1094 человека, в том числе 221 ребенок, размещены в 35 ПВР (пунктах временного размещения, - ред)", - говорится в сообщении правительства региона.

оренбургская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, происшествия, прорыв дамбы в орске