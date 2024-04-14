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В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей - РИА Новости, 14.04.2024
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06:21 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/evakuatsiya-1939894763.html
В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей
В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей - РИА Новости, 14.04.2024
В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей
Военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:21
2024-04-14T06:21
оренбургская область
россия
ракетные войска стратегического назначения
прорыв дамбы в орске
вооруженные силы рф
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают проводить эвакуацию жителей районов Оренбуржья, а также помогают жителям, в спешке покинувших свои дома, забирать вещи и оставленных домашних животных... За период проведения мероприятий оказания помощи жителям города было эвакуировано более 300 человек", - говорится в сообщении ведомства. Военные инженеры применяют плавающие транспортеры и крупногабаритную технику повышенной проходимости, включая БМДС (боевые машины дежурных сил) и Камазы-5350, для очистки размытых дорог от поваленных деревьев и мусора. Кроме того, военнослужащие обустраивают сеть водоотводных каналов и продолжают создавать насыпи. "Отдельные расчеты военнослужащих совершают регулярные поставки питьевой воды в районы города, отрезанные от водоснабжения. Помимо этого, силами стратегических ракетчиков совершаются ежедневные рейсы в села, деревни и другие труднодоступные из-за размыва дорог районы для доставки продуктов питания, теплых вещей и средств гигиены", - добавляется в сообщении. В Оренбургской области из-за паводков действует режим ЧС федерального уровня.
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4.7
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оренбургская область, россия, ракетные войска стратегического назначения, прорыв дамбы в орске, вооруженные силы рф, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Прорыв дамбы в Орске, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей

Минобороны: ракетчики эвакуировали более 300 жителей Оренбургской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом
Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости
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Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают проводить эвакуацию жителей районов Оренбуржья, а также помогают жителям, в спешке покинувших свои дома, забирать вещи и оставленных домашних животных... За период проведения мероприятий оказания помощи жителям города было эвакуировано более 300 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
Военные инженеры применяют плавающие транспортеры и крупногабаритную технику повышенной проходимости, включая БМДС (боевые машины дежурных сил) и Камазы-5350, для очистки размытых дорог от поваленных деревьев и мусора. Кроме того, военнослужащие обустраивают сеть водоотводных каналов и продолжают создавать насыпи.
"Отдельные расчеты военнослужащих совершают регулярные поставки питьевой воды в районы города, отрезанные от водоснабжения. Помимо этого, силами стратегических ракетчиков совершаются ежедневные рейсы в села, деревни и другие труднодоступные из-за размыва дорог районы для доставки продуктов питания, теплых вещей и средств гигиены", - добавляется в сообщении.
В Оренбургской области из-за паводков действует режим ЧС федерального уровня.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
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Оренбургская областьРоссияРакетные войска стратегического назначенияПрорыв дамбы в ОрскеВооруженные силы РФПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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