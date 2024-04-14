https://ria.ru/20240414/evakuatsiya-1939894763.html

В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей

В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей - РИА Новости, 14.04.2024

В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:21

2024-04-14T06:21

2024-04-14T06:21

оренбургская область

россия

ракетные войска стратегического назначения

прорыв дамбы в орске

вооруженные силы рф

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают проводить эвакуацию жителей районов Оренбуржья, а также помогают жителям, в спешке покинувших свои дома, забирать вещи и оставленных домашних животных... За период проведения мероприятий оказания помощи жителям города было эвакуировано более 300 человек", - говорится в сообщении ведомства. Военные инженеры применяют плавающие транспортеры и крупногабаритную технику повышенной проходимости, включая БМДС (боевые машины дежурных сил) и Камазы-5350, для очистки размытых дорог от поваленных деревьев и мусора. Кроме того, военнослужащие обустраивают сеть водоотводных каналов и продолжают создавать насыпи. "Отдельные расчеты военнослужащих совершают регулярные поставки питьевой воды в районы города, отрезанные от водоснабжения. Помимо этого, силами стратегических ракетчиков совершаются ежедневные рейсы в села, деревни и другие труднодоступные из-за размыва дорог районы для доставки продуктов питания, теплых вещей и средств гигиены", - добавляется в сообщении. В Оренбургской области из-за паводков действует режим ЧС федерального уровня.

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оренбургская область, россия, ракетные войска стратегического назначения, прорыв дамбы в орске, вооруженные силы рф, происшествия, наводнения в россии — 2024