https://ria.ru/20240414/evakuatsiya-1939894763.html
В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей
В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей - РИА Новости, 14.04.2024
В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей
Военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:21
2024-04-14T06:21
2024-04-14T06:21
оренбургская область
россия
ракетные войска стратегического назначения
прорыв дамбы в орске
вооруженные силы рф
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают проводить эвакуацию жителей районов Оренбуржья, а также помогают жителям, в спешке покинувших свои дома, забирать вещи и оставленных домашних животных... За период проведения мероприятий оказания помощи жителям города было эвакуировано более 300 человек", - говорится в сообщении ведомства. Военные инженеры применяют плавающие транспортеры и крупногабаритную технику повышенной проходимости, включая БМДС (боевые машины дежурных сил) и Камазы-5350, для очистки размытых дорог от поваленных деревьев и мусора. Кроме того, военнослужащие обустраивают сеть водоотводных каналов и продолжают создавать насыпи. "Отдельные расчеты военнослужащих совершают регулярные поставки питьевой воды в районы города, отрезанные от водоснабжения. Помимо этого, силами стратегических ракетчиков совершаются ежедневные рейсы в села, деревни и другие труднодоступные из-за размыва дорог районы для доставки продуктов питания, теплых вещей и средств гигиены", - добавляется в сообщении. В Оренбургской области из-за паводков действует режим ЧС федерального уровня.
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оренбургская область, россия, ракетные войска стратегического назначения, прорыв дамбы в орске, вооруженные силы рф, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Прорыв дамбы в Орске, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области военные эвакуировали более 300 жителей
Минобороны: ракетчики эвакуировали более 300 жителей Оренбургской области
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Военнослужащие Ясненского ракетного соединения РВСН эвакуировали более 300 жителей пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают проводить эвакуацию жителей районов Оренбуржья, а также помогают жителям, в спешке покинувших свои дома, забирать вещи и оставленных домашних животных... За период проведения мероприятий оказания помощи жителям города было эвакуировано более 300 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Последствия паводка в Оренбурге
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
1 из 10
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
2 из 10
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
3 из 10
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
4 из 10
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
5 из 10
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
6 из 10
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
7 из 10
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
8 из 10
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
9 из 10
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
10 из 10
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
1 из 10
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
2 из 10
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
3 из 10
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
4 из 10
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
5 из 10
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
6 из 10
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
7 из 10
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
8 из 10
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
9 из 10
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
10 из 10
Военные инженеры применяют плавающие транспортеры и крупногабаритную технику повышенной проходимости, включая БМДС (боевые машины дежурных сил) и Камазы-5350, для очистки размытых дорог от поваленных деревьев и мусора. Кроме того, военнослужащие обустраивают сеть водоотводных каналов и продолжают создавать насыпи.
"Отдельные расчеты военнослужащих совершают регулярные поставки питьевой воды в районы города, отрезанные от водоснабжения. Помимо этого, силами стратегических ракетчиков совершаются ежедневные рейсы в села, деревни и другие труднодоступные из-за размыва дорог районы для доставки продуктов питания, теплых вещей и средств гигиены", - добавляется в сообщении.
В Оренбургской области из-за паводков действует режим ЧС федерального уровня.