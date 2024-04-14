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На Украине пожаловались на проблемы с ремонтом энергообъектов из-за атак - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 14.04.2024 (обновлено: 17:58 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/energoobekty-1939990618.html
На Украине пожаловались на проблемы с ремонтом энергообъектов из-за атак
На Украине пожаловались на проблемы с ремонтом энергообъектов из-за атак - РИА Новости, 14.04.2024
На Украине пожаловались на проблемы с ремонтом энергообъектов из-за атак
Замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила американскому телеканалу CNN, что все годичные усилия страны по ремонту и восстановлению энергообъектов... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:44
2024-04-14T17:58
в мире
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила американскому телеканалу CNN, что все годичные усилия страны по ремонту и восстановлению энергообъектов оказались подорваны в результате нескольких российских атак в течение нескольких дней. В четверг премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что по украинской энергетической инфраструктуре был нанесен комбинированный удар. Компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС. "(Российская - ред.) тактика изменилась - к сожалению, не в лучшую для нас сторону... За такой короткий период времени - за несколько недель этих массированных российских атак - почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней, несколько атак", - заявила Гринчук. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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в мире, украина
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине
На Украине пожаловались на проблемы с ремонтом энергообъектов из-за атак

Минэнерго Украины: все усилия по ремонту энергообъектов подорваны из-за атак РФ

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на Украине
Пожар на Украине - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила американскому телеканалу CNN, что все годичные усилия страны по ремонту и восстановлению энергообъектов оказались подорваны в результате нескольких российских атак в течение нескольких дней.
В четверг премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что по украинской энергетической инфраструктуре был нанесен комбинированный удар. Компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
Вчера, 08:00
"(Российская - ред.) тактика изменилась - к сожалению, не в лучшую для нас сторону... За такой короткий период времени - за несколько недель этих массированных российских атак - почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней, несколько атак", - заявила Гринчук.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Люди заряжают электронные устройства от генераторов в отделении частной почтовой компании во время отключения электричества в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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