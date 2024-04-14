На Украине пожаловались на проблемы с ремонтом энергообъектов из-за атак
Минэнерго Украины: все усилия по ремонту энергообъектов подорваны из-за атак РФ
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на Украине
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила американскому телеканалу CNN, что все годичные усилия страны по ремонту и восстановлению энергообъектов оказались подорваны в результате нескольких российских атак в течение нескольких дней.
В четверг премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что по украинской энергетической инфраструктуре был нанесен комбинированный удар. Компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС.
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"(Российская - ред.) тактика изменилась - к сожалению, не в лучшую для нас сторону... За такой короткий период времени - за несколько недель этих массированных российских атак - почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней, несколько атак", - заявила Гринчук.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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