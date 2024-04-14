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Египет выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем
Египет выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем - РИА Новости, 14.04.2024
Египет выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем
Египет обеспокоен эскалацией между Ираном и Израилем и призывает к максимальной сдержанности, говорится в заявлении египетского МИД. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:55
2024-04-14T00:55
2024-04-14T00:55
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Египет обеспокоен эскалацией между Ираном и Израилем и призывает к максимальной сдержанности, говорится в заявлении египетского МИД. "Арабская Республика Египет выражает глубокую обеспокоенность в связи с заявлением о пуске иранских беспилотников-камикадзе против Израиля и признаками опасной эскалации между двумя странами", - сообщил МИД Египта. Министерство призвало к максимальной сдержанности, чтобы избежать еще большой нестабильности и напряженности в регионе. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/news-1939867669.html
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в мире, египет, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Египет, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Египет выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем
МИД Египта выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем