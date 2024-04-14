Рейтинг@Mail.ru
Египет выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/egipta-1939868294.html
Египет выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем
Египет выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем - РИА Новости, 14.04.2024
Египет выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем
Египет обеспокоен эскалацией между Ираном и Израилем и призывает к максимальной сдержанности, говорится в заявлении египетского МИД. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:55
2024-04-14T00:55
в мире
египет
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341441_594:0:2440:1038_1920x0_80_0_0_519a3c1a70d78d766200d196eddd9478.jpg
КАИР, 14 апр - РИА Новости. Египет обеспокоен эскалацией между Ираном и Израилем и призывает к максимальной сдержанности, говорится в заявлении египетского МИД. "Арабская Республика Египет выражает глубокую обеспокоенность в связи с заявлением о пуске иранских беспилотников-камикадзе против Израиля и признаками опасной эскалации между двумя странами", - сообщил МИД Египта. Министерство призвало к максимальной сдержанности, чтобы избежать еще большой нестабильности и напряженности в регионе. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/news-1939867669.html
https://ria.ru/20240414/ataka-1939867532.html
египет
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f14b3a4f03a6e08ec35ac97aaa2e4881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Египет, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Египет выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем

МИД Египта выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Арабской Республики Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 14 апр - РИА Новости. Египет обеспокоен эскалацией между Ираном и Израилем и призывает к максимальной сдержанности, говорится в заявлении египетского МИД.
"Арабская Республика Египет выражает глубокую обеспокоенность в связи с заявлением о пуске иранских беспилотников-камикадзе против Израиля и признаками опасной эскалации между двумя странами", - сообщил МИД Египта.
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
По Израилю могут запустить до 500 беспилотников, пишут СМИ
00:48
Министерство призвало к максимальной сдержанности, чтобы избежать еще большой нестабильности и напряженности в регионе.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
КСИР назвал атаку по Израилю успешной, пишут СМИ
00:46
 
В миреЕгипетИранИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала