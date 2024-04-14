В конгрессе США обвинили Байдена в обострении ситуации на Ближнем Востоке
Джонсон: действия Байдена способствовали ужасным событиям в Израиле
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер Палаты представителей Майк Джонсон из беседует с журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в свете атаки Ирана на Израиль заявил, что действия администрации президента Джо Байдена способствовали таким "ужасным событиям".
"Подрывная деятельность администрации Байдена в отношении Израиля и потакание Ирану способствовали этим ужасным событиям", - написал Джонсон в соцсети Х.
Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио в той же соцсети написал, что атака Ирана против Израиля будет "более масштабной", чем ожидалось первоначально.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.