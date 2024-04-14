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В конгрессе США обвинили Байдена в обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
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05:43 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/dzhonson-1939892401.html
В конгрессе США обвинили Байдена в обострении ситуации на Ближнем Востоке
В конгрессе США обвинили Байдена в обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
В конгрессе США обвинили Байдена в обострении ситуации на Ближнем Востоке
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в свете атаки Ирана на Израиль заявил, что действия администрации президента Джо Байдена способствовали таким... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:43
2024-04-14T05:43
в мире
цены на нефть
иран
израиль
сирия
майк джонсон
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в свете атаки Ирана на Израиль заявил, что действия администрации президента Джо Байдена способствовали таким "ужасным событиям". "Подрывная деятельность администрации Байдена в отношении Израиля и потакание Ирану способствовали этим ужасным событиям", - написал Джонсон в соцсети Х. Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио в той же соцсети написал, что атака Ирана против Израиля будет "более масштабной", чем ожидалось первоначально. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, сирия, майк джонсон, джо байден, марко рубио, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Сирия, Майк Джонсон, Джо Байден, Марко Рубио, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В конгрессе США обвинили Байдена в обострении ситуации на Ближнем Востоке

Джонсон: действия Байдена способствовали ужасным событиям в Израиле

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер Палаты представителей Майк Джонсон из беседует с журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон из беседует с журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в свете атаки Ирана на Израиль заявил, что действия администрации президента Джо Байдена способствовали таким "ужасным событиям".
"Подрывная деятельность администрации Байдена в отношении Израиля и потакание Ирану способствовали этим ужасным событиям", - написал Джонсон в соцсети Х.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем
12 апреля, 18:51
Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио в той же соцсети написал, что атака Ирана против Израиля будет "более масштабной", чем ожидалось первоначально.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Ответ Израиля позволил бы Ирану проверить свои технологии, пишут СМИ
05:35
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильСирияМайк ДжонсонДжо БайденМарко РубиоАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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