https://ria.ru/20240414/dzhonson-1939892401.html

В конгрессе США обвинили Байдена в обострении ситуации на Ближнем Востоке

В конгрессе США обвинили Байдена в обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024

В конгрессе США обвинили Байдена в обострении ситуации на Ближнем Востоке

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в свете атаки Ирана на Израиль заявил, что действия администрации президента Джо Байдена способствовали таким... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T05:43

2024-04-14T05:43

2024-04-14T05:43

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в свете атаки Ирана на Израиль заявил, что действия администрации президента Джо Байдена способствовали таким "ужасным событиям". "Подрывная деятельность администрации Байдена в отношении Израиля и потакание Ирану способствовали этим ужасным событиям", - написал Джонсон в соцсети Х. Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио в той же соцсети написал, что атака Ирана против Израиля будет "более масштабной", чем ожидалось первоначально. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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