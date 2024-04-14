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Вооруженный конфликт произошел в торговом центре в Турции - РИА Новости, 14.04.2024
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11:32 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/duvar-1939935842.html
Вооруженный конфликт произошел в торговом центре в Турции
Вооруженный конфликт произошел в торговом центре в Турции - РИА Новости, 14.04.2024
Вооруженный конфликт произошел в торговом центре в Турции
Вооруженный конфликт произошел в торговом центре в турецкой Бурсе, на северо-западе страны, есть пострадавший, сообщила газета Duvar. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:32
2024-04-14T11:32
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бурса (провинция)
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АНКАРА, 14 апр - РИА Новости. Вооруженный конфликт произошел в торговом центре в турецкой Бурсе, на северо-западе страны, есть пострадавший, сообщила газета Duvar. "В Бурсе посетитель развлекательного заведения в торговом центре был ранен рикошетом пули во время вооруженной драки между двумя людьми. Предположительно, между С.Х. (28 лет) и Ю.А. (30 лет) произошла ссора по неизвестной причине в развлекательном заведении в торговом центре. Окружающие с трудом разняли участников драки", - пишет издание. По сигналу граждан на место происшествия были направлены полицейские и медицинские бригады. Пострадавший был госпитализирован. "Два участника драки были задержаны полицейскими", - уточняет газета.
https://ria.ru/20240413/7news-1939820320.html
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в мире, бурса (провинция), турция
В мире, Бурса (провинция), Турция
Вооруженный конфликт произошел в торговом центре в Турции

В ТЦ в турецкой Бурсе произошел вооруженный конфликт, есть пострадавший

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 14 апр - РИА Новости. Вооруженный конфликт произошел в торговом центре в турецкой Бурсе, на северо-западе страны, есть пострадавший, сообщила газета Duvar.
"В Бурсе посетитель развлекательного заведения в торговом центре был ранен рикошетом пули во время вооруженной драки между двумя людьми. Предположительно, между С.Х. (28 лет) и Ю.А. (30 лет) произошла ссора по неизвестной причине в развлекательном заведении в торговом центре. Окружающие с трудом разняли участников драки", - пишет издание.
По сигналу граждан на место происшествия были направлены полицейские и медицинские бригады. Пострадавший был госпитализирован.
"Два участника драки были задержаны полицейскими", - уточняет газета.
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В миреБурса (провинция)Турция
 
 
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