https://ria.ru/20240414/draka-1940017853.html

СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова

СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова - РИА Новости, 14.04.2024

СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова, один из участников которой сбил на машине другого и... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T21:33

2024-04-14T21:33

2024-04-14T21:33

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова, один из участников которой сбил на машине другого и попытался сбить еще нескольких, сообщил СК РФ в Telegram-канале. Ранее в главке МВД по региону сообщили, что автомобиль "Лада Приора" сбил пешехода на центральной пешеходной улице Саратова - проспекте Столыпина в воскресенье около 6.00 (5.00 мск). Полицейские доставили в отдел водителя автомобиля и его пассажира, пострадавший госпитализирован. Водитель привлечен к административной ответственности. В полиции отметили, что проверяют информацию о драке, предшествовавшей ДТП. "В Саратове произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Во время конфликта один из его участников на автомобиле совершил наезд на другого и попытался сбить еще нескольких человек, после этого скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь... По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении. Уточняется, что доклад о расследовании дела будет представлен в центральный аппарат СК РФ. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло на контроль расследование дела.

https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html

саратов

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)