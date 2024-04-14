Иран не сообщал заранее о планах атаковать Израиль, заявили США
Белый дом: Иран не сообщал заранее о планах атаковать Израиль и о своих целях
© AP Photo / Ariel SchalitБеспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Иран не уведомлял заранее о планах атаковать Израиль и о своих целях, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Это неправда, они не давали уведомлений, не сообщали о целях. Не было так, что они запустили ракеты, но не хотели никому навредить", - сообщил чиновник в ходе специального брифинга.
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Так он ответил на просьбу прокомментировать некую информацию о том, что Иран якобы за 72 часа предупредил о планах атаки на Израиль.
Как сообщил американский чиновник, одновременно Иран запустил более 100 баллистических ракет, большинство перехватили системы Израиля.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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