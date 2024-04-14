https://ria.ru/20240414/comtrade-1939907900.html
Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники в 2023 году
Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники в 2023 году - РИА Новости, 14.04.2024
Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники в 2023 году
Международная торговля клубникой в 2023 году составила как минимум 900 тысяч тонн, из которых 6% пришлось на Россию, которая стала шестым крупнейшим импортером... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:35
2024-04-14T08:35
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Международная торговля клубникой в 2023 году составила как минимум 900 тысяч тонн, из которых 6% пришлось на Россию, которая стала шестым крупнейшим импортером этой ягоды в мире, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб других стран. Основным импортером клубники в прошлом году были США, закупившие за рубежом 267 тысяч тонн, что составляет 30% от глобального импорта. Германия ввезла 114 тысяч тонн ягоды (13%), а Канада - 108 тысяч тонн (12%). В пятерку также вошли Британия с покупками в 56 тысяч тонн и Франция с 54 тысячами тонн. Помимо России (51 тысяча тонн) во вторую пятерку крупнейших потребителей иностранной клубники входят Нидерланды (33 тысячи тонн), Польша (28 тысяч тонн), Бельгия (27 тысяч тонн) и Мексика (26 тысяч тонн). Традиционно крупнейшим экспортером клубники была Испания - она поставила другим странам около 27% этой ягоды. При этом в абсолютном выражении испанские поставки на мировые рынки упали на 14% - до 247 тысяч тонн. Мексика была вторым крупнейшим продавцом ягоды другим странам, несмотря на снижение экспорта на 8% - до 185 тысяч тонн. Тройку лидеров замыкают США, нарастившие экспорт на 3% - до 152 тысяч тонн. В пятерку также входят Греция (75 тысяч тонн) и Нидерланды (62 тысячи тонн). Турция, которая является главным поставщиком клубники на российский рынок, продала на международном рынке 38 тысяч тонн.
https://ria.ru/20240412/klubnika-1939489037.html
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экономика, россия, сша, нидерланды, оон, в мире
Экономика, Россия, США, Нидерланды, ООН, В мире
Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники в 2023 году
Comtrade: Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники в 2023 году