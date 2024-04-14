https://ria.ru/20240414/cnn-1939868834.html

Израиль попытается перехватить беспилотники Ирана, пишут СМИ

Израиль попытается перехватить беспилотники Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль попытается перехватить беспилотники Ирана, пишут СМИ

Израиль попытается перехватить выпущенные в его сторону беспилотники до того, как они дойдут до воздушного пространства страны, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:58

2024-04-14T00:58

2024-04-14T00:58

в мире

иран

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941663_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_56de25559350b9bbe7777384d489f8aa.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль попытается перехватить выпущенные в его сторону беспилотники до того, как они дойдут до воздушного пространства страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского военного чиновника. "Израильские военные намерены пытаться перехватывать беспилотники, выпущенные Ираном, до того, как они достигнут его воздушного пространства", - приводит телеканал слова чиновника. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

https://ria.ru/20240414/news-1939868164.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем