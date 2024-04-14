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Израиль попытается перехватить беспилотники Ирана, пишут СМИ
Израиль попытается перехватить беспилотники Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль попытается перехватить беспилотники Ирана, пишут СМИ
Израиль попытается перехватить выпущенные в его сторону беспилотники до того, как они дойдут до воздушного пространства страны, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:58
2024-04-14T00:58
2024-04-14T00:58
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль попытается перехватить выпущенные в его сторону беспилотники до того, как они дойдут до воздушного пространства страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского военного чиновника. "Израильские военные намерены пытаться перехватывать беспилотники, выпущенные Ираном, до того, как они достигнут его воздушного пространства", - приводит телеканал слова чиновника. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль попытается перехватить беспилотники Ирана, пишут СМИ
CNN: Израиль попытается перехватить выпущенные в его сторону иранские дроны