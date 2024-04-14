Немецкий политик удалила пост, где заявила о вине Израиля в атаке Ирана
Bild: вице-президент бундестага Озогуз удалила твит с критикой Израиля
© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вице-президент нижней палаты немецкого парламента (бундестага) от правящей партии социал-демократов (СДПГ) Айдан Озогуз сначала написала в социальной сети Х, что Израиль спровоцировал атаку Ирана нападением на посольство, а потом удалила твит из-за массовой критики, сообщило издание Bild.
"Слишком много войн, слишком много людей поставлены под угрозу, заложники не освобождены, люди страдают от голода. Беспокоюсь о всех людях на Украине, в Израиле и в секторе Газа. Зачем нужно было провоцировать еще и эту ситуацию? Бомбардировка иранского посольства поставила под угрозу Ближний Восток", - приводит Bild текст удаленного поста.
Под ним разгорелись жаркие дискуссии, в которых многие обвиняли Озогуз в распространении антисемитских нарративов. Вскоре пост был удален.
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"В такой накаленной ситуации все комментарии показывают, что здесь тоже все друг на друга нападают. Именно поэтому я удалила свой пост. Война и так достаточно плоха", - написала немецкий политик вместо предыдущего поста.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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