https://ria.ru/20240414/bild-1939949748.html

Немецкий политик удалила пост, где заявила о вине Израиля в атаке Ирана

Немецкий политик удалила пост, где заявила о вине Израиля в атаке Ирана - РИА Новости, 14.04.2024

Немецкий политик удалила пост, где заявила о вине Израиля в атаке Ирана

Вице-президент нижней палаты немецкого парламента (бундестага) от правящей партии социал-демократов (СДПГ) Айдан Озогуз сначала написала в социальной сети Х,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:55

2024-04-14T12:55

2024-04-14T12:55

в мире

израиль

иран

сирия

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вице-президент нижней палаты немецкого парламента (бундестага) от правящей партии социал-демократов (СДПГ) Айдан Озогуз сначала написала в социальной сети Х, что Израиль спровоцировал атаку Ирана нападением на посольство, а потом удалила твит из-за массовой критики, сообщило издание Bild. "Слишком много войн, слишком много людей поставлены под угрозу, заложники не освобождены, люди страдают от голода. Беспокоюсь о всех людях на Украине, в Израиле и в секторе Газа. Зачем нужно было провоцировать еще и эту ситуацию? Бомбардировка иранского посольства поставила под угрозу Ближний Восток", - приводит Bild текст удаленного поста. Под ним разгорелись жаркие дискуссии, в которых многие обвиняли Озогуз в распространении антисемитских нарративов. Вскоре пост был удален. "В такой накаленной ситуации все комментарии показывают, что здесь тоже все друг на друга нападают. Именно поэтому я удалила свой пост. Война и так достаточно плоха", - написала немецкий политик вместо предыдущего поста. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

израиль

иран

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T12:55 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем