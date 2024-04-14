https://ria.ru/20240414/bespilotniki-1939904465.html

Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников

Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников - РИА Новости, 14.04.2024

Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников

Российские военные сбили десять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:06

2024-04-14T08:06

2024-04-14T12:01

специальная военная операция на украине

краснодарский край

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

черное море

россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные сбили десять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны."Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края", — говорится в публикации.Кроме того, около 06:30 вооруженные силы ликвидировали пять дронов противника над акваторией Черного моря.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

краснодарский край

черное море

россия

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краснодарский край, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, черное море, россия