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Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:06 14.04.2024 (обновлено: 12:01 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/bespilotniki-1939904465.html
Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников
Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников - РИА Новости, 14.04.2024
Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников
Российские военные сбили десять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:06
2024-04-14T12:01
специальная военная операция на украине
краснодарский край
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
черное море
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные сбили десять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны."Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края", — говорится в публикации.Кроме того, около 06:30 вооруженные силы ликвидировали пять дронов противника над акваторией Черного моря.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
краснодарский край
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краснодарский край, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, черное море, россия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Черное море, Россия
Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников

Минобороны РФ: силы ПВО сбили десять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные сбили десять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.
"Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края", — говорится в публикации.
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Кроме того, около 06:30 вооруженные силы ликвидировали пять дронов противника над акваторией Черного моря.
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЧерное мореРоссия
 
 
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